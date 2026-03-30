  • Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» оказалось на вершине

Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» оказалось на вершине

Автор: БК

30 марта 2026

Новинка заработала в стартовый уикенд 200 млн рублей

Последний мартовский уикенд преподнес пока самый большой и приятный сюрприз года. Отечественная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK) заработала в стартовый уикенд почти 200 млн рублей (407,9 тысяч зрителей), что позволило ей занять первую строчку в таблице лучших релизов недели. 

Бронза чарта также отошла новинке – российскому мультфильму КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI). Анимационный проект записал на свой счет около 40 млн рублей (106,8 тысяч зрителей). 

Еще две премьеры расположились на седьмой и восьмой строчке официального чарта: хоррор ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (EXP) и фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG) заработали чуть больше 16 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

