Всероссийский питчинг дебютантов-2026 представил участников
16 и 17 апреля в рамках ММКФ пройдет Всероссийский питчинг дебютантов-2026.
В этом году на конкурс поступило 794 заявки из 37 регионов России. В шорт-лист вошли 30 проектов в четырех категориях (полный метр», «проекты в стадии завершения», «микродрамы», «документальное кино и сериалы»).
Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Общий призовой фонд составит 3,5 млн рублей.
Шорт-лист Всероссийского питчинга дебютантов-2026
Документальное кино
• «Большой. Прыжок к свету», реж. Анастасия Шкитина, Ярослав Лобачев
• «Взрослые», реж. Анастасия Калеушева
• «Волга-стар», реж. Андрей Соустин, Ангелина Любимова
• «Город летающих пакетов», реж. Гаджимурад Эфендиев
• «Катюша», реж. Всеволод Амелин
• «Мать енотов», реж. Яна Горюн, Екатерина Егоренко
• «Невидимая глубина», реж. Маргарита Стельмашонок
• «WIN TO SPIN», реж. Сергей Килёк
Проекты в стадии завершения
• «В деревню», реж. Мария Клецкина
• «Девочки учатся бриться», реж. Ольга Панкратова
• «Зеленый угол», реж. Вусал Омаров
• «Потомки Салавата», авторы сценария Олег Батухтин, Руслан Тавабилов
• «Семь дней счастья», реж. Никита Давыдов
• «Стрелы одной тетивы», реж. Роман Пожидаев
• «Трубадура», реж. Анна Багмет
Микродрамы
• «Замуж за принца», автор сценария Елена Вахрушевская
• «Заправка на повороте», автор сценария Анастасия Нетунаева
• «Красавица и чудовища», авторы сценария Евгений Усов, Валентин Булгаков, Илья Кривчиков
• «Невеста по найму», авторы сценария Светлана Кувшинова, Татьяна Ромашова
• «Нулевой код», автор сценария Рома Топор
• «Секретный ингредиент», реж. Ирина Уманская
• «Сердце парка», автор сценария Александр Румянцев
Полнометражное кино
• ВЫЧЕРКНУТАЯ, автор сценария Кирилл Кучинский
• КВОК, реж. Антон Долганов
• КРАСНАЯ МАШИНА, автор сценария Марина Быкова
• МЕТАЛЛ, автор сценария Алексей Сухачев
• НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ЛОШАДЕЙ, реж. Мария Андреева
• НЕОФИТЫ, реж. Полина Лиске
• ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ, реж. Александр Ермолин
• С БОГОМ!, реж. Александр Ермолин
Фото: пресс-служба питчинга