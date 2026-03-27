Всероссийский питчинг дебютантов-2026 представил участников

Он пройдет 16 и 17 апреля в рамках ММКФ

16 и 17 апреля в рамках ММКФ пройдет Всероссийский питчинг дебютантов-2026.

В этом году на конкурс поступило 794 заявки из 37 регионов России. В шорт-лист вошли 30 проектов в четырех категориях (полный метр», «проекты в стадии завершения», «микродрамы», «документальное кино и сериалы»).

Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Общий призовой фонд составит 3,5 млн рублей.

Шорт-лист Всероссийского питчинга дебютантов-2026

Документальное кино

• «Большой. Прыжок к свету», реж. Анастасия Шкитина, Ярослав Лобачев

• «Взрослые», реж. Анастасия Калеушева

• «Волга-стар», реж. Андрей Соустин, Ангелина Любимова

• «Город летающих пакетов», реж. Гаджимурад Эфендиев

• «Катюша», реж. Всеволод Амелин

• «Мать енотов», реж. Яна Горюн, Екатерина Егоренко

• «Невидимая глубина», реж. Маргарита Стельмашонок

• «WIN TO SPIN», реж. Сергей Килёк

Проекты в стадии завершения

• «В деревню», реж. Мария Клецкина

• «Девочки учатся бриться», реж. Ольга Панкратова

• «Зеленый угол», реж. Вусал Омаров

• «Потомки Салавата», авторы сценария Олег Батухтин, Руслан Тавабилов

• «Семь дней счастья», реж. Никита Давыдов

• «Стрелы одной тетивы», реж. Роман Пожидаев

• «Трубадура», реж. Анна Багмет

Микродрамы

• «Замуж за принца», автор сценария Елена Вахрушевская

• «Заправка на повороте», автор сценария Анастасия Нетунаева

• «Красавица и чудовища», авторы сценария Евгений Усов, Валентин Булгаков, Илья Кривчиков

• «Невеста по найму», авторы сценария Светлана Кувшинова, Татьяна Ромашова

• «Нулевой код», автор сценария Рома Топор

• «Секретный ингредиент», реж. Ирина Уманская

• «Сердце парка», автор сценария Александр Румянцев

Полнометражное кино

• ВЫЧЕРКНУТАЯ, автор сценария Кирилл Кучинский

• КВОК, реж. Антон Долганов

• КРАСНАЯ МАШИНА, автор сценария Марина Быкова

• МЕТАЛЛ, автор сценария Алексей Сухачев

• НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ЛОШАДЕЙ, реж. Мария Андреева

• НЕОФИТЫ, реж. Полина Лиске

• ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ, реж. Александр Ермолин

• С БОГОМ!, реж. Александр Ермолин

Фото: пресс-служба питчинга