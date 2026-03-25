Предпродажи уикенда: мелодрама «Твое сердце будет разбито» превзошла большинство аналогов

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим подростковую мелодраму ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK), мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI), семейную фантастику КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG).

Молодежная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО демонстрирует сенсационные предпродажи в размере 18,9 млн рублей. Сохранится ли активность поклонников первоисточника Анны Джейн на протяжении всего уикенда, рынку еще предстоит узнать. Пока же можно констатировать, что романтическая лента приблизилась по своим показателям к экшн-комиксу МАЙОР ГРОМ: ИГРА (20,7 млн рублей, стартовые сборы – 161,5 млн без учета превью) и оставила позади и многие похожие релизы, и просто успешные подростковые проекты. К примеру, новинка превзошла недавнюю АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн) и молодежную фантастику СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (12,5 млн рублей, стартовые сборы – 308 млн), а также зарубежные аналоги ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 142,9 млн) и ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (4,2 млн рублей, стартовые сборы – 85,3 млн). Также были превзойдены отечественные ленты К СЕБЕ НЕЖНО (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 55,7 млн) и БЫВШИЕ. HAPPY END (2 млн рублей, стартовые сборы – 51,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАЙОР ГРОМ: ИГРА 20,725 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО 18,862 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 16,164 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 12,543 ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 8,720 ПОСЛЕ. НАВСЕГДА 4,242 К СЕБЕ НЕЖНО 2,798 БЫВШИЕ. HAPPY END 2,046

Предварительные продажи билетов мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА составили 1,5 млн рублей. Новинка проиграла аналогам ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), КОТЫ ЭРМИТАЖА (3,2 млн рублей, стартовые сборы – 91,1 млн) и ФИННИК (2,23 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), но опередила мультфильмы ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 48,4 млн) и СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 3,920 КОТЫ ЭРМИТАЖА 3,180 ФИННИК 2,233 КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА 1,513 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 1,220 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО 1,010

Фантастическая лента КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА предварительно заработала 280,5 тысяч рублей. Новинка уступила таким проектам, как ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (541,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 47,8 млн) и (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (460,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 38,1 млн), но обошла релизы ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн) и СКВОЗЬ ВРЕМЯ (245,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 541,3 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 460,9 КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА 280,5 ВОЛШЕБНИКИ 264,5 СКВОЗЬ ВРЕМЯ 245,8

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

25.03.2026 Автор: Никита Никитин