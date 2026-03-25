Предпродажи уикенда: мелодрама «Твое сердце будет разбито» превзошла большинство аналогов
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим подростковую мелодраму ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK), мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI), семейную фантастику КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG).
Молодежная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО демонстрирует сенсационные предпродажи в размере 18,9 млн рублей. Сохранится ли активность поклонников первоисточника Анны Джейн на протяжении всего уикенда, рынку еще предстоит узнать. Пока же можно констатировать, что романтическая лента приблизилась по своим показателям к экшн-комиксу МАЙОР ГРОМ: ИГРА (20,7 млн рублей, стартовые сборы – 161,5 млн без учета превью) и оставила позади и многие похожие релизы, и просто успешные подростковые проекты. К примеру, новинка превзошла недавнюю АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн) и молодежную фантастику СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (12,5 млн рублей, стартовые сборы – 308 млн), а также зарубежные аналоги ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 142,9 млн) и ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (4,2 млн рублей, стартовые сборы – 85,3 млн). Также были превзойдены отечественные ленты К СЕБЕ НЕЖНО (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 55,7 млн) и БЫВШИЕ. HAPPY END (2 млн рублей, стартовые сборы – 51,4 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|20,725
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|18,862
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|16,164
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|12,543
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
|8,720
|ПОСЛЕ. НАВСЕГДА
|4,242
|К СЕБЕ НЕЖНО
|2,798
|БЫВШИЕ. HAPPY END
|2,046
Предварительные продажи билетов мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА составили 1,5 млн рублей. Новинка проиграла аналогам ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), КОТЫ ЭРМИТАЖА (3,2 млн рублей, стартовые сборы – 91,1 млн) и ФИННИК (2,23 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), но опередила мультфильмы ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 48,4 млн) и СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|3,920
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|3,180
|ФИННИК
|2,233
|КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
|1,513
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|1,220
|СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
|1,010
Фантастическая лента КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА предварительно заработала 280,5 тысяч рублей. Новинка уступила таким проектам, как ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (541,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 47,8 млн) и (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (460,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 38,1 млн), но обошла релизы ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн) и СКВОЗЬ ВРЕМЯ (245,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
|541,3
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|460,9
|КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
|280,5
|ВОЛШЕБНИКИ
|264,5
|СКВОЗЬ ВРЕМЯ
|245,8
Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
25.03.2026 Автор: Никита Никитин