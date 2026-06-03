Предпродажи уикенда: «Закулисье реальности» превосходит «Собирателя душ»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG), а также проекты для семейного зрителя ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG) и КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА (NKI).
Фильм ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ демонстрирует один из лучших показателей предпродаж для зарубежных релизов с момента ухода мейджоров. Предварительно собрав 12,9 млн рублей (с учетом сеансов с субтитрами), новинка вплотную подобралась к январскому аналогу ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (13,4 млн рублей, стартовые сборы – 178,6 млн) и заметно обошла все остальные референсы: ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (4,3 млн рублей, стартовые сборы – 102,7 млн), СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн), ЕРЕТИК (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 74,4 млн), УЖАСАЮЩИЙ 3 (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 67,9 млн), ВЫХОД 8 (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 42,9 млн без учета превью) и ОБСЕССИЯ (994,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
|13,448
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
|12,928
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
|4,270
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|3,910
|ЕРЕТИК
|2,773
|УЖАСАЮЩИЙ 3
|2,075
|ВЫХОД 8
|1,694
|ОБСЕССИЯ
|0,993
Из двух семейных проектов вперед вырвались ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! с результатом 1,4 млн рублей. Новинка уступила картинам ПАЛЬМА 2 (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), но опередила фильмы Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,4 млн), МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (332,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).
В свою очередь, КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА предварительно освоила 231,3 тысячи рублей. Это меньше показателей аналога ПАПА МОЖЕТ (324,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн), но больше данных фильма МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПАЛЬМА 2
|3,649
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|1,747
|ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!
|1,442
|Я – МЕДВЕДЬ
|0,974
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|0,544
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|0,506
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН
|0,333
|ПАПА МОЖЕТ
|0,325
|КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА
|0,231
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|0,126
Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
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03.06.2026 Автор: Никита Никитин