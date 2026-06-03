top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Предпродажи уикенда: «Закулисье реальности» превосходит «Собирателя душ»

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Закулисье реальности» превосходит «Собирателя душ»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG), а также проекты для семейного зрителя ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG) и КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА (NKI).

Фильм ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ демонстрирует один из лучших показателей предпродаж для зарубежных релизов с момента ухода мейджоров. Предварительно собрав 12,9 млн рублей (с учетом сеансов с субтитрами), новинка вплотную подобралась к январскому аналогу ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (13,4 млн рублей, стартовые сборы – 178,6 млн) и заметно обошла все остальные референсы: ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (4,3 млн рублей, стартовые сборы – 102,7 млн), СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн), ЕРЕТИК (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 74,4 млн), УЖАСАЮЩИЙ 3 (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 67,9 млн), ВЫХОД 8 (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 42,9 млн без учета превью) и ОБСЕССИЯ (994,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ 13,448
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ 12,928
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 4,270
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 3,910
ЕРЕТИК 2,773
УЖАСАЮЩИЙ 3 2,075
ВЫХОД 8 1,694
ОБСЕССИЯ 0,993

Из двух семейных проектов вперед вырвались ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! с результатом 1,4 млн рублей. Новинка уступила картинам ПАЛЬМА 2 (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), но опередила фильмы Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,4 млн), МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (332,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн). 

В свою очередь, КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА предварительно освоила 231,3 тысячи рублей. Это меньше показателей аналога ПАПА МОЖЕТ (324,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн), но больше данных фильма МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПАЛЬМА 2 3,649
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,747
ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! 1,442
Я – МЕДВЕДЬ 0,974
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 0,544
МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 0,506
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН 0,333
ПАПА МОЖЕТ 0,325
КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА 0,231
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 0,126

Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

03.06.2026 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
Американская касса: хоррор «Закулисье реальности» ставит рекорды
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Международная касса: хорроры захватили прокат
Подробнее
«Приключения кота Леопольда» станут игровым фильмом
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 мая 2026 года
Подробнее
Представлен новый тизер мистического экшена «Тайный город»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 июня
Подробнее
Ролик «Алисы в Cтране чудес» победил на Golden Trailer Awards
Подробнее
Владимир Мединский заявил о необходимости усиления госконтроля над российским кинематографом
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал третий фестиваль молодого кино «Новое движение»
Подробнее
Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса России: «Майкл» оказался на вершине
Подробнее
Новым генеральным директором компании «Водород» стал Павел Горин
Подробнее
Голливудская студия предложила режиссеру «Обсессии» $10 млн за новый фильм
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» ожидаемо стартовал с первой строчки
Подробнее