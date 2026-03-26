Минкультуры займется разработкой законопроекта для квот на иностранные фильмы

25 марта президент России Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте по культуре, на котором он поручил как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате.

Согласно стенограмме заседания, проект протокола уже утвержден и подписан, а все поручения на разработку законопроектов будут переданы Министерству культуры.

«Проблема была сложной, но компромисс найден. Я лично подписанного протокола не видел, но он всеми согласован», – заявил на встрече помощник президента РФ Владимир Мединский.

Подтвердила эту информацию и министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, технически сложной оказалась сама процедура.

«Исходя из действующего законодательства мы также пытались принять разные возможности того, как это существует в разных странах. Потому что в Китае есть свой опыт, во Франции есть свой опыт. Логика разная на самом деле и с точки зрения того, какого рода аудиовизуальная продукция поступает. В некоторых странах логика исключительно экономическая, в других странах – исключительно идеологическая. В данной ситуации действительно нам необходимо было проработать, именно кто и на каких этапах будет отбирать картины, получать прокатные удостоверения и участвовать в прокате в Российской Федерации», – заявила она.

