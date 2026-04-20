Минкультуры рассчитывает на 42 млрд рублей сборов российского кино в 2026 году
Автор: БК
20 апреля 2026
Общая касса отечественного контента в прошлом году составила 39 млрд рублей
Министерство культуры России опубликовало публичную декларацию целей и задач на 2026 год.
Согласно ей, ведомство планирует, что российские кинопроекты смогут заработать в прокате 42 млрд рублей, а их посещаемость составит 101 млн человек.
Отмечается, что в 2025 году в прокат вышло 260 российских фильмов, из которых 97 были созданы при государственной поддержке. Общие кассовые сборы отечественного кино в прошлом году составили 39 млрд рублей, а посещаемость – 93,7 млн зрителей.
Самое читаемое
CinemaCon 2026: презентация Universal PicturesПодробнее
CinemaCon 2026: презентация Sony PicturesПодробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney StudiosПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 апреляПодробнее
CinemaCon 2026: презентации Angel Studios, Sony Pictures Classics и STUDIOCANALПодробнее
CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. PicturesПодробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount PicturesПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 годаПодробнее
CinemaCon 2026: презентация Amazon MGM StudiosПодробнее
Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокатПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреляПодробнее
Nickelodeon стала жертвой хакеровПодробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантовПодробнее
Свердловская киностудия запустила сценарную лабораториюПодробнее
Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»Подробнее
Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимацииПодробнее
«Иви» запускает подписку с показом рекламыПодробнее
CinemaCon 2026: презентация NeonПодробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидироватьПодробнее
В Москве прошла премьера драмы «Коммерсант»Подробнее
Новости по теме
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 годуПодробнее
Минкультуры займется разработкой законопроекта для квот на иностранные фильмыПодробнее
Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»Подробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятийПодробнее
Минкультуры будет определять приоритетные направления поддержки отечественного киноПодробнее