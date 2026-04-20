Минкультуры рассчитывает на 42 млрд рублей сборов российского кино в 2026 году

Общая касса отечественного контента в прошлом году составила 39 млрд рублей

Министерство культуры России опубликовало публичную декларацию целей и задач на 2026 год.

Согласно ей, ведомство планирует, что российские кинопроекты смогут заработать в прокате 42 млрд рублей, а их посещаемость составит 101 млн человек.

Отмечается, что в 2025 году в прокат вышло 260 российских фильмов, из которых 97 были созданы при государственной поддержке. Общие кассовые сборы отечественного кино в прошлом году составили 39 млрд рублей, а посещаемость – 93,7 млн зрителей.