Валентина Матвиенко призвала Минкульт жестче контролировать показ фильмов о СВО

Это связано с тем, что подобные картины получают возрастной рейтинг 18+

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Министерству культуры занять более жесткую позицию по показу фильмов о СВО.

Отмечается, что во время пленарного заседания член комитета СФ по науке, образованию и культуре Артем Малащенков заявил – фильмы о СВО получают возрастную категорию 18+, что ограничивает возможность их показа.

«Почему киносети себя так ведут? Почему им так позволительно осуществлять дискриминацию и на их усмотрение решать, какие фильмы показывать, а какие не показывать. <...> Надо продолжить эту работу с министерством культуры. Министерство культуры должно здесь занимать более жесткую позицию. Прошу комитет по образованию, науке и культуре подключиться», – прокомментировала ситуацию Матвиенко.

Напомним, что ранее о пересмотре возрастных ограничений для посещения патриотического кино заявлял сенатор от Ульяновской области и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

Фото: официальный сайт Совета Федерации