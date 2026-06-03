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Валентина Матвиенко призвала Минкульт жестче контролировать показ фильмов о СВО

Автор: БК

3 июня 2026

Это связано с тем, что подобные картины получают возрастной рейтинг 18+

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Министерству культуры занять более жесткую позицию по показу фильмов о СВО.

Отмечается, что во время пленарного заседания член комитета СФ по науке, образованию и культуре Артем Малащенков заявил – фильмы о СВО получают возрастную категорию 18+, что ограничивает возможность их показа.

«Почему киносети себя так ведут? Почему им так позволительно осуществлять дискриминацию и на их усмотрение решать, какие фильмы показывать, а какие не показывать. <...> Надо продолжить эту работу с министерством культуры. Министерство культуры должно здесь занимать более жесткую позицию. Прошу комитет по образованию, науке и культуре подключиться», – прокомментировала ситуацию Матвиенко.

Напомним, что ранее о пересмотре возрастных ограничений для посещения патриотического кино заявлял сенатор от Ульяновской области и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

Фото: официальный сайт Совета Федерации

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