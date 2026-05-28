  • В КПРФ предложили снять возрастные ограничения для патриотического кино

Автор: БК

28 мая 2026

Об этом заявил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов

Сенатор от Ульяновской области и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил пересмотреть возрастные ограничения для посещения патриотического кино. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда речь идет о военно-патриотическом кино, то действующее возрастное регулирование в сфере кинопроката стоит пересмотреть. <...> Речь не идет об отмене возрастных ограничений как таковых, а о том, что система должна быть более гибкой и учитывать не только наличие отдельных жестких сцен или лексики, а общий смысл и воспитательную направленность картины», – заявил он.

По мнению Гибатдинова, военное кино показывает «жизнь такой, какая она есть», однако из-за этого подобные фильмы получают маркировки 16+ и 18+. Сенатор уверен, что возрастной ценз отрезает молодежь «от важного культурного и исторического контента».

Член КПРФ также добавил, что на это обращают внимание и сами режиссеры, и представители экспертного сообщества, выступающие консультантами на патриотических проектах, однако конкретных имен Гибатдинов не назвал.

Фото: кадр со съемок фильма АВГУСТ

