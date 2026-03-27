Индустрия развлечений в России вырастет до 4,5 трлн рублей к 2030 году

Онлайн-кинотеатры входят в тройку крупнейших сегментов рынка

По итогам 2025 года российская индустрия развлечений достигла 2,78 трлн рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование Strategy Partners.

В состав рынка эксперты включают потребительские расходы в сегментах трех форматов – офлайн (кинопрокат, концерты, музеи и выставки, парки развлечений, печатные книги, спортивные, детские мероприятия и развлекательные шоу), онлайн (музыкальный стриминг, платное ТВ, онлайн-кинотеатры, видеоигры, цифровые книги) и гибридный (ставки на спорт и лотереи).

Аналитики компании отмечают, что после постковидного восстановления с опережающими темпами в 2022-2024 годах индустрия переходит в фазу устойчивого роста – в частности, к 2030 году она должна вырасти до 4,5 трлн рублей.

В число крупнейших сегментов индустрии развлечений входят ставки на спорт (1,75 трлн рублей в 2025 году и рост до 2,9 трлн рублей в 2030-м), видеоигры (198 млрд рублей и 257 млрд рублей соответственно), а также онлайн-кинотеатры (145 млрд рублей и 315 млрд рублей соответственно).

Согласно исследованию, наибольшую динамику роста демонстрируют цифровые книги, онлайн‑кинотеатры и музыкальный стриминг.

