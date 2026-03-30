«Централ Партнершип» представил проекты на 2026-2027 годы

Гонки на необычном транспорте, сказки, цари и новый Гай Ричи

30 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация проектов «Централ Партнершип». Она открылась ярким роликом из самых заметных тайтлов дистрибьютора, созданным в честь 30-летия компании. Директор по кинопрокату компании Павел Верещагин начал мероприятие со впечатляющей цифры – 942 фильма были выпущены в прокат за эти годы.

Презентация была сосредоточена на потенциальных блокбастерах, которые ЦПШ готовится выпустить в период с апреля 2026 по апрель 2027 года. Ближайшим заявленным релизом стала военная экшн-драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (23 апреля) Александра Котта. По сюжету, зимой 1941 года спортсмены-буеристы вывозят по Ладожскому озеру сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. В картине «Централ Партнершип», «Мастерской», фонда «Кинопрайм», телеканала «Россия 1» снимались Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов. Зрителям показали несколько сцен, позволивших оценить масштаб съемок, остроту драмы, разворачивающейся на льду, а также сложнопостановочные трюки на уникальных средствах передвижения.

Фрагмент экшн-фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ открыл представление нового фильма Гая Ричи, который ЦПШ выпускает в прокат 21 мая совместно с «Кинопоиском». Это история о двух лихих напарниках в исполнении Джейка Джилленхола и Генри Кавилла, пытающихся вернуть незаконно присвоенный миллиард долларов его владельцу. Классический стиль Гая Ричи, юмор, динамичный монтаж и эффектные персонажи – все это можно рассмотреть в показанном на презентации трейлере.

11 июня в прокат выйдет третья часть приключений ХОЛОПА. Герой Милоша Биковича будет перевоспитывать семейную пару в уже сложившейся компании героев предыдущих частей. Новых персонажей воплотят Павел Прилучный и Кристина Асмус. Третья часть обещает быть самой зрелищной и масштабной, что демонстрирует уже доступный для просмотра трейлер: избалованных героев ждут приключения на корабле Петра Первого и во дворце турецкого султана.

Дверь в новую сказочную вселенную откроется 17 сентября благодаря фильму КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ от создателей БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, режиссера Алексея Нужного и «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова». По сюжету, мальчик Иван, не знакомый с русским фольклором, оказывается в мире сказок и встречается там с волшебными персонажами. Чтобы вернуться домой, ему предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить подвиг. В картине снимались Мирон Проворов, Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева. Тизер заявляет все визуальное богатство сказочного мира.

А следом за сказкой для всей семьи в сентябре на большие экраны выйдет масштабная фантастика ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (24 сентября). Фильм Николая Рыбникова рассказывает историю бывшего военного, который вспоминает о службе на загадочной планете, где оставил свою любовь к молодой ученой. В главных ролях – Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Впервые зрителям показали рабочие материалы, где демонстрируются основные локации, в том числе природные, а также представили внешний облик химеры и других инопланетных сущностей. Картина находится на постпродакшне.

8 октября на экраны ворвется БИТВА МОТОРОВ с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Динамичная и драматичная история об автомобильных гонках в начале XX века обзавелась трейлером. И впервые зрителям показали несколько фрагментов, в том числе одну из гонок с участием уникальных автомобилей, которые были воссозданы для кино с нуля.

Не менее обширной по видеоматериалам оказалась презентация сказки МОРОЗКО (22 октября). По сюжету, сестры Марфа и Настя должны вернуть Морозко волшебный посох, чтобы его злая сестра не получила власть над людьми. Сразу несколько фрагментов познакомили с ключевыми персонажами: самими сестрами, Морозко и Лесной ведьмой, а также продемонстрировали чудеса, которые творят чародеи.

29 октября ЦПШ выпустит РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ – масштабное историческое полотно о периоде, когда Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю и в итоге превращает Россию в империю. В картине «Студии ТРИТЭ» и телеканала «Россия 1» снимались Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Шакуров, Александр Яценко. Показанный ролик делает акцент на фигуре яркого, даже одиозного антагониста, Карла XII.

Предновогодний семейный фильм УМКА (3 декабря) был представлен коротким тизером, в котором можно было разглядеть в том числе самого медвежонка. Павел Верещагин отметил, что в ЦПШ приходит много запросов по материалам именно этого релиза, и пообещал, что они обязательно порадуют кинотеатры своим качеством.

Участник «новогодней битвы» ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (1 января 2027) также пока что был представлен уже показанным в декабре тизером. Ролик обещает грандиозное визуальное приключение в Изумрудном городе, на пороге которого герои остановились в финале первого фильма.

Трейлер исторической драмы Алексея Сидорова КОРОЛЕВА АННА (11 февраля 2027) производства «Студии ТРИТЭ», «Централ Партнершип» и телеканала «Россия 1» познакомил с героями в исполнении Сергея Безрукова, Екатерины Ворониной, Ильи Маланина и показал масштаб натурных съемок. Великий князь Ярослав Мудрый выдает дочь Анну замуж за французского короля и отправляет ее в долгое и опасное путешествие через всю Европу под попечением воина Остромира.

Уже знакомый гостям презентаций ЦПШ ролик фильма РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ производства «Марс Медиа» и фонда «Кинопрайм» напомнил, что с 4 марта 2027 года зрителя ждет современное, в чем-то хулиганское, но эстетически сказочное прочтение известной поэмы Александра Пушкина. В главных ролях – Рузиль Минекаев и Алена Долголенко.

Немалый ажиотаж вызвали видеоматериалы фантастического экшна ВЕСЕЛЬЧАК У (15 апреля 2027), съемки которого завершились недавно. Спин-офф расскажет историю происхождения героя Александра Петрова и расширит вселенную СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД новыми мирами и персонажами. Гостям показали динамичный ролик о создании проекта, соединяющий кадры из будущего фильма и бэкстейджа, полный юмора и уверенности создателей в исключительности грядущей картины.