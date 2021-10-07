Клим Шипенко отмечен призом за технические достижения на CineEurope-2021

Европейский киноконвент подошел к концу

В Барселоне завершилась церемония вручения наград CineEurope, на которой российскому режиссеру Климу Шипенко вручили приз за технические достижения. Награда была вручена за фильм ВЫЗОВ. CineEurope Technical Achievment Award за Шипенко поднялся на сцену получать генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Сам Шипенко сейчас находится на Международной Космической Станции, где вместе с актрисой Юлией Пересильд в условиях невесомости снимает сцены, которые войдут в тот самый фильм ВЫЗОВ.

Также на церемонии закрытия форума премию CineEurope Gold Award получил директор по операционной деятельности сети «КАРО» Александр Кузнецов. Наравне с ним наградой отмечены специалисты из Германии, Испании, Франции, Швеции и Великобритании. Данная премия присуждается профессионалам кинематографа за их выдающуюся преданность делу и служение отрасли. По мнению лидеров индустрии, лауреаты премии внесли особый вклад как в успех собственной компании, так и в процветание европейского кинобизнеса в целом. Награда вручается Международным союзом кинотеатров (UNIC) и Film Expo Group. Лауреаты должны были получить награды еще на выставке CineEurope 2020, но из-за пандемии вручение было перенесено на 2021 год.

В следующем году CineEurope планируется провести в более привычные летние даты — 20-22 июня.

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