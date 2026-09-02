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«ГПМ КИТ» будет исполнять функции гендиректора «Централ Партнершип»

Автор: БК

2 сентября 2026

Павел Верещагин будет повышен до заместителя генерального директора компании

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров сообщил на полях Восточного экономического форума, что функции генерального директора кинопрокатной компании «Централ Партнершип» будет исполнять «ГПМ КИТ».

Отмечается, что текущий руководитель департамента кинопроката Павел Верещагин будет повышен до заместителя генерального директора компании. При этом управленческая команда «Централ Партнершип» сохранит свои позиции.

По словам Жарова, во второй половине 2026 года руководство холдинга оценит результаты ее работы. В числе поставленных задач – оценка перспектив фильмов, которые в ближайшее время выйдут в прокат.

Напомним, что в августе глава «Централ Партнершип» Вадим Верещагин покинул свой пост.

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