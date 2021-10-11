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Марюс Вайсберг заключил first look deal с «Централ партнершип»

Автор: Виолетта Палий

11 октября 2021

Режиссер и продюсер также вел переговоры с IVI

«Централ партнершип» подписала контракт на право приоритетного выбора проектов с режиссером и продюсером Марюсом Вайсбергом, сообщают «Ведомости». По условиям соглашения Вайсберг должен в течение двух лет снять совместно с ЦПШ 3–4 фильма и сериала в год. Гендиректор компании Вадим Верещагин отметил, что в некоторых проектах Вайсберг будет задействован как продюсер, что подразумевает привлечение части финансирования с его стороны.

Последние месяцы за Вайсберга боролись ЦПШ и видеосервис IVI, сообщают собеседники «Ведомостей». В IVI комментировать переговоры с Вайсбергом отказались. При этом директор департамента производства оригинального контента IVI Originals Вадим Соколовский лишь отметил, что ЦПШ является партнером видеосервиса по производству кинопроектов, и IVI готов поучаствовать в реализации этих проектов и показывать их.

Компания «Централ партнершип» была прокатчиком всех фильмов Марюса Вайсберга последних лет — комедии (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА и кинофраншизы БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

По словам Вайсберга, first look deal с ЦПШ позволит ему работать с рынком, однако сейчас автор планирует сотрудничество с зарубежными партнерами. В настоящеее время режиссер снимает в Голливуде ремейк советской комедии ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ с рабочим названием About Fate (ПРО СУДЬБУ).

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