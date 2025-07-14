Предварительная касса уикенда: комедия «Плагиатор» возглавила прокат
Автор: Георгий Романов
14 июля 2025
Проект заработал порядка 43 млн рублей
По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала музыкальная комедия ПЛАГИАТОР (AK). Отечественная новинка заработала порядка 42-43 млн рублей за четыре дня проката, показав, однако, среднюю заполняемость лишь в шесть человек на сеанс.
Пятое место отошло хоррору ХИЩНЫЕ ТВАРИ (VLG). Проект выступил ниже ожиданий рынка и записал на свой счет около 14-15 млн рублей.
Также в десятку попали еще две новинки – мультфильм ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО (CP) и триллер САВАН (NKI), пополнившие свою копилку на 7,2 и 4,6 млн рублей соответственно.
Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР
Самое читаемое
Роман Кантор запустил собственную производственную компаниюПодробнее
Владимир Путин подтвердил Никите Михалкову актуальность квотирования западного кино в прокатеПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Не одна дома 2» вырвалась в лидерыПодробнее
«Грешники» возглавили чарт потенциальных лидеров грядущей гонки за «Оскаром»Подробнее
Военная драма «Воздух» получила главный приз Кинофестиваля стран ШОС в КитаеПодробнее
Фестиваль молодого кино Voices объявил победителейПодробнее
Ольга Сутулова пополнит состав жюри «Горький fest»Подробнее
Андрей Алексеев назначен директором по маркетингу и развитию бизнеса холдинга «МТС Медиа»Подробнее
На VidMK обсудили насущные проблемы профессионалов кино- и видеопроизводства в РоссииПодробнее
Триквел «Достать ножи» откроет Лондонский кинофестивальПодробнее
Новый «Супермен» идет на $200 млн в мировом прокатеПодробнее
РТРС готовится запустить свой онлайн-кинотеатрПодробнее
Правительство одобрило запрет автоматического списания платы за подпискиПодробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой ожидаемо стал «Плагиатор»Подробнее
Участниками программы «Пушкинская карта» стало более 12 млн человекПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы вновь выбились в лидерыПодробнее
Касса России: «Не одна дома 2» попала на вершину чартаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Плагиатор» уступил комедии «Быть»Подробнее
Дом с атлантами: новые меры поддержки российской анимацииПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 10–13 июляПодробнее