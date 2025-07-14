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Предварительная касса уикенда: комедия «Плагиатор» возглавила прокат

Автор: Георгий Романов

14 июля 2025

Проект заработал порядка 43 млн рублей

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала музыкальная комедия ПЛАГИАТОР (AK). Отечественная новинка заработала порядка 42-43 млн рублей за четыре дня проката, показав, однако, среднюю заполняемость лишь в шесть человек на сеанс. 

Пятое место отошло хоррору ХИЩНЫЕ ТВАРИ (VLG). Проект выступил ниже ожиданий рынка и записал на свой счет около 14-15 млн рублей.

Также в десятку попали еще две новинки – мультфильм ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО (CP) и триллер САВАН (NKI), пополнившие свою копилку на 7,2 и 4,6 млн рублей соответственно.

Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР

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