Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая

«Чужие деньги», новый сезон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в мае – криминальная драма «Чужие деньги» с Максимом Матвеевым. Премьера проекта состоялась в прошлом году на фестивале «Новый сезон».

Кроме того, зрителей стриминга ждут новый сезон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», фэнтезийный хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА и свежие китайские дорамы.

Уже на сервисе:

ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (приключенческий экшн, реж. Наталия Ахметова-Калёнова)

Леша находит раритетный Жигули своего деда и получает предложение от блогера проиграть в гонках за внушительную сумму. Но, погрузившись в мир дрифта, он оказывается перед сложным выбором.

РОДНИНА (спортивная драма, реж. Константин Статский)

Путь легендарной фигуристки Ирины Родниной: от первых тренировок до трехкратного олимпийского триумфа.

«Пламенная бригада пожарных» (аниме, реж. Юки Ясэ, Сюнтаро Тодзава, Хидэки Ито)

Бригада пожарных борется с феноменом таинственного самовозгорания людей, которые превращаются в огненных монстров. Стать героем-спасателем мечтает молодой новичок Синра Кусакабэ, потерявший семью в пожаре. Как и многие в бригаде, он обладает пирокинетическими способностями. Борясь с огнем, Шинра пытается раскрыть причины катаклизма и остановить апокалиптический культ, стремящийся полностью сжечь Землю.

ТАЙНА ЗУБНЫХ ФЕЙ (анимационный, реж. Майкл Джонсон)

Ван – фей-подросток с мятежным характером, который хочет исследовать жизнь за пределами своего уединенного королевства и жестких традиций. Он встречает Рупи, самого милого тролля в мире, и Джемму, смелую девушку-гоблина, которая разбирается в науке. Три крошечных существа отправляются в приключение, чтобы объединить свои королевства и отразить нападение злобных пауков.

С 4 мая:

«Леди Баг и Супер-Кот», 6-й сезон (анимационный, реж. Томас Астрюк)

Скромная школьница Маринетт обретает талисман, который дает ей сверхсилу и превращает в бесстрашную Леди Баг. Вместе с загадочным напарником Супер-Котом Леди Баг защищает Париж от злодеев.

С 5 мая:

СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (фэнтезийный хоррор, реж. Алекс Шарфман)

Дуэт отца и дочери Эллиот и Ридли сбивает на своей машине единорога и привозит его в уединенный особняк, где живет очень богатый глава фармацевтической компании.

С 8 мая:

«Самогон», 2-й сезон (драма, реж. Сергей Малюгов)

Николай Слепков, чудом спасенный врачами после тяжелейшего ранения весной 1942 года, приходит в себя после травмы в родном селе. Жизнь за пределами фронта кажется ему чуждой и непонятной, и он буквально сбегает с собственной свадьбы, чтобы снова быть полезным на передовой. Командир Провоторов не очень рад возвращению сложного, плохо управляемого бойца. Поэтому при первой же возможности отправляет его подальше от себя — на слет лучших снайперов страны. Однако Самогон снова выбивается из общего строя и выступает с предложением — применить свои таланты не на полигоне, а на фронте. Так, лучшие снайперы Красной армии оказывается на Юго-Западном фронте, в расположении 49-й армии.

«На сопках Маньчжурии» (драма, реж. Денис Нейманд)

Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, требуя ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и не допустить взрыва складов опасного оружия. Чтобы получить информацию о местонахождении завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлева, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, убившим 10 лет назад его семью. Журавлев и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.

С 15 мая:

«Чужие деньги» (криминальная драма, реж. Игорь Твердохлебов)

Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева, провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной. С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур.

С 27 мая:

ОСТРОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ (боевик, реж. Айсулу Онаран)

Лето 1992 года. Полковник Даутов, работающий в секретной лаборатории на Острове возрождения, помогает агенту ЦРУ предотвратить биологический апокалипсис.

«Два холма», 3-й сезон (комедия, реж. Сергей Малюгов)

В подписке Иви + Start

После долгой зимы 2141 года выжившие приматы и их подруги выбираются на поверхность из заброшенной станции метро. Им предстоит начать жизнь с чистого листа, создать свои прогрессивные технологии, следить за безопасностью в творящемся вокруг хаосе. Обнаружив бывшую столицу — Шумные Воды, наши герои решают строить новое справедливое общество именно в этом городе. Но они и не подозревают, что над ними парит остров коварных заговорщиков, всеми силами стремящихся помешать простому человеческому счастью, окончательно поссорив женщин с мужчинами.

Скоро:

«Мечтай обо мне» (дорама, реж. Ке Дэнг)

После развода родителей Линь Юй Цзин и ее отец переехали в новый город, где в школе подружилась с Шэнь Цзюанем, известным своей вспыльчивостью. Линь переживала из-за второго брака отца, но новая семья была добра к ней. Кроме того девушка волновалась, что не впишется в новый класс, однако и эти страхи не оправдались. Ho как только жизнь Юй Цзин наладилась, родная мать решила насильно забрать ee и увезти в свой город. Год спустя Юй Цзин воссоединяется с Шэнь Цзюанем в университете.

«Подобная пламени» (дорама, реж. Люн Син-Кюнь)

Жугэ, искренняя и полная жизненной энергии наследница клана Пламени, сталкивается с загадочными событиями, произошедшими девятнадцать лет назад, что в корне меняет ее жизнь. Она прибывает в Токио, столицу боевых искусств, и устраивается на работу служанкой в публичный дом. Судьба сводит девушку с тремя мужчинами: сдержанным и таинственным, высокомерным Фэном; спокойным и нежным Юй; дружелюбным и талантливым Сюэ. Их взаимоотношения становятся вихрем страсти, где любовь переплетается с ненавистью, навязчиво влияя на их судьбы.

Фото: кадр из сериала «Чужие деньги»