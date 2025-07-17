В Минкультуры состоялся дополнительный питчинг кинопроектов

Экспертам представили 30 дебютных проектов

17 июля в Министерстве культуры России прошла дополнительная защита игровых и документальных дебютных проектов в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Экспертам были представлены тридцать картин – десять полнометражных игровых, десять полнометражных семейных и десять неигровых. Мы расскажем о некоторых из них.

Блок игровых дебютов открыла подростковая мелодрама ПРЯТКИ В ТЕМНОТЕ («ЭЛЕФАНТ ФИЛЬМ»). Фильм повествует о молодой актрисе, которая тяжело переживает развод родителей и ищет утешения в работе – она пугает людей на квесте. Девушка лучше всех разбирается в правилах этой игры, но совершенно не знает, как вести себя за его стенами. Режиссером и автором сценария выступает Анна Бакурадзе. Представляя проект, она отметила одновременно любит и ненавидит свою героиню, потому что вложила в нее всю боль своего поколения. В числе референсов называются КУРЬЕР Карена Шахназарова, АМЕРИКАНСКАЯ МИЛАШКА Андреи Арнольд и сериал «Нормальные люди». По словам Бакурадзе, большой акцент будет сделан на музыку – в проекте планируется использовать популярные треки, вроде групп «Бонд с кнопкой» и Beautiful Boys. В актерском составе грядущей картины заявлены Евгения Леонова, Макар Хлебников, Дарья Савельева, Анна Осипова и Юрий Насонов. Команда готова приступить к съемкам в конце сентября, а выйти в прокат – осенью 2026 года. Дистрибьютором выступит компания К24. У Минкульта запрашивается 50 млн рублей, также будут задействованы 23 млн собственных средств.

Мелодрама ЛЕТО КАК ЛЕТО («НОВИЦКИЙ») – это история первой влюбленности. Действие картины разворачивается в Санкт-Петербурге 2009 года. Главная героиня – старшеклассница Соня, которая знакомится с харизматичным студентом Ромой и его другом, музыкантом Платоном, который сразу же привлекает ее внимание. Режиссер-дебютант и автор сценария Елена Михалкова отметила, что время выбрано неслучайно: по ее словам, именно тогда произошло зарождение культурного климата, в котором живут нынешние 20-летние. Она также добавила, что это будет музыкальный визуальный манифест молодости. Постановщик надеется привлечь молодых и незаезженных актеров: в дрим-касте на голь главной героини заявлены Оля Балацкая и Полина Коваль, а на роли Ромы и Платона – Алексей Абреимов, Марк Нестер, Алексей Ведерников, Артемий Мильграм, Гена Блинов, Федя Бычков и Данила Казаков. Партию мамы Сони должна исполнить более известная актриса, в числе потенциальных вариантов называется Любовь Толкалина. Художественным руководителем проекта стал режиссер Олег Трофим.

Спортивная драма ОБОЮДНЫЙ ФОЛ («Продюсерский центр СПбГИКиТ-Дебют») расскажет о 16-летнем Кире, который, несмотря на свой юный возраст, становится тренером баскетбольной команды, состоящей из его одноклассников. Режиссером и автором сценария выступает Илья Почкаев, а художественным руководителем – Александр Котт, который рассказал в видеообращении, что его очень зацепила эта история. В дрим-касте проекта заявлены Макар Хлебников, Даниэль Асатрян, Егор Абрамов, Ольга Сутулова, Юрий Колокольников и Полина Цыганова. Продюсер Платон Эмих также добавил, что уже достигнута договоренность с Молодежной ассоциацией баскетбола России, а также есть предварительное соглашение с кинопрокатной компанией «Вольга» на этапе сценария.

Еще одним проектом «СПбГИКиТ-Дебют» стал драматический триллер Я СКАЗАЛ ЕЙ, ЧТО ВИЖУ МОНСТРОВ. По сюжету в провинциальном городе начинают пропадать подростки, и все указывает на мистическое и невидимое существо. Главный герой картины, подросток Паша объединяется с со своей одноклассницей Майей, чтобы раскрыть эту тайну, однако, чем глубже они погружаются, тем страшнее оказывается правда. Режиссером выступает Вячеслав Беломестных («Фантомные боли»), а художественным руководителем – Константин Лопушанский. Создатели отмечают, что видят своей миссией говорить со зрителем на сложные и злободневные вопросы через яркие фильмы. Проект поддерживает кинопрокатная компания «Вольга».

Психологическая драма ГОД НОЛЬ от студии «Видеопрокат» – это история взросления 25-летнего парня, который застрял в юности на уровне эмоций, решений и внутренней воли. Режиссером картины выступит Александр Березкин, а художественным руководителем – Федор Кудрявцев (РОВЕСНИК). По словам создателей, фильм поднимает универсальную и актуальную тему поиска себя и вдохновляет на трансформацию. Постановщик также добавил, что ему хочется, чтобы проект стал призывом к действию для всех молодых людей, которым знакома проблема внутренней тьмы внутри себя. В дрим-касте заявлены Владислав Тирон, Ольга Науменко, Маша Раскина, Равшана Куркова, Валентин Анциферов и Евгения Леонова. Съемки запланированы на следующий май.

Главная героиня семейного фэнтези НИТОЧКА (Кинокомпания «Варяг») – восьмилетняя Яся, которая тяжело переживает утрату отца. Однажды она слышит в шкафу его голос, который зовет ее волшебную страну. Чтобы отыскать его, девочка отправляется в рискованное приключение, где она преодолевает множество препятствий. Режиссером проекта выступает Илья Северов (РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ, Я СВОБОДЕН). Взрослый дрим-каст – Никита Ефремов, Виктория Исакова, Максим Стоянов и Полина Гухман. В числе референсов называются мультфильм Pixar ГОЛОВОЛОМКА и сказка Александра Роу КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. Авторы подчеркивают, что фильм помогает детям понять и принять своих родителей, а родителям – детей. Картину поддерживают дистрибьютор Cinemaus Studio и онлайн-кинотеатр Okko.

Актриса Маша Кошина представила полнометражный режиссерский дебют – семейную драму СТИХИЯ («Кинотека»). По сюжету главная героиня заваливает экзамены и отправляется на перевоспитание к бабушке в конный лагерь. Там она знакомится с неуправляемой лошадью по прозвищу Стихия, познает первую любовь и узнает неожиданную правду о своей матери, которая погибла много лет назад. Режиссер отметила, что в первую очередь это фильм о бережном отношении к животным. В числе референсов называются мультфильм СПИРИТ. ДУША ПРЕРИЙ и сериал «Энн». Главную роль в картине исполнит Александра Бабаскина. Она отметила в видеообращении, что прочитала сценарий, и эта история никого не оставит равнодушным. Создатели также рассчитывают привлечь Татьяну Орлову на роль бабушки и Сергея Гилева на партию папы. Художественным руководителем проекта выступает Владимир Котт. Съемки запланированы в Подмосковье на весну-лето 2026 года, а релиз – на сентябрь 2026-го.

В центре повествования семейной ленты КАК СЕРДЦЕ («Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького») оказывается девушка, у которой после нападения собаки буквально рухнул весь мир: ушел любимый парень, тело покрывают страшные шрамы, а родители, не выдержав всех испытаний, разводятся. А тут еще и авария, виновницей которой становится сама девушка – из-за нее под машину попадает бродячий пес. Вместе со свидетелем – хулиганом Пашей – Аня пытается спасти покалеченное животное, несмотря на то, что она панически боится собак. Однако она еще не знает, что впереди ее ждет приключение, которое перевернет ее жизнь. Режиссером картины выступает Александр Котт, оператором – Максим Осадчий, а креативными продюсерами – Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Постановщик отметил, что довольно редко снимает фильмы о современности, и его очень зацепила эта история. По словам продюсера и главы по кинопроизводству Киностудии им. Горького Александра Бондарева, эта история произошла буквально на его глазах много лет назад. По его словам, это не очередной фильм про собаку, а картина о том, что милосердие выше справедливости. В числе референсов – 1+1, ДОКТОР ЛИЗА и ДРУГ. В дримкасте заявлены Полина Цыганова, Рузиль Минекаев, Александра Урсуляк и Сергей Гилев. Сопродюсером проекта и дистрибьютором выступает кинопрокатная компания «Вольга».

Действие драмы ПАПА («Сфера») разворачивается во времена Великой Отечественной войны в Якутии. По сюжету группа уголовников пробирается на запад – беглецы выдают себя за геологов, которых они ранее убили. Неожиданно к ним присоединяется местный мальчишка Ганя, принявший мужчин за солдат, идущих на фронт – ребенок хочет уйти с ними, чтобы разыскать своего отца, который считается погибшим. Режиссером картины выступает Алексей Амбросьев (СПИД СТАР). По его словам, это серьезное, но светлое кино без натянутой морали, но с очень сильным стержнем. Генеральный директор кинокомпании «Сахафильм» и продюсер Алексей Егоров, в свою очередь, добавил, что проект корнями уходит в якутскую землю, и в этом его сила. Он подчеркнул, что для Якутии ПАПА – это кино национального масштаба, которое будет понятно и региону, и центру. В дримкасте заявлены Михаил Байрамов, Алексей Гуськов, Тимофей Трибунцев, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Петр Садовников, Андрей Мерзликин и Роман Дорофеев. Эксперты из зала отметили, что по сценарию это не совсем семейное кино, поэтому создателям нужно было подавать проект в другой секции. Авторы ПАПЫ, в свою очередь, парировали, что в истории нет ничего такого, что могло бы испугать детей.

Неигровой блок открыл «Бесконечный день Владимира Каляева» (студия «Уралфильм») – картина об экологической катастрофе в Черном море. Главным героем фильма станет физик-ядерщик Владимир Каляев, чья жизнь резко изменилась после крушения танкера с мазутом в Керченском проливе в декабре 2024 года. Наскоро покинув свою лабораторию, он отправился волонтером в Анапу – тестировать экспериментальные методики по ликвидации мазута. Автором и режиссером выступает Сергей Петрига, а продюсером – Лариса Попова. Создатели отмечают, что это история человека, который воспринимает экологическую катастрофу как личную трагедию. Работа над картиной ведется с начала января, однако основной блок съемок запланирован на конец лета – начало осени. Дистрибуция ленты будет осуществлена совместно с Лабораторией научного кино 2.0.

Романтическая документальная комедия «Священная» («Волшебная гора») расскажет о необычном соревновании – конкурсе красоты среди коров. Его победительница становится самой востребованной для разведения в сельском хозяйстве, помогая сельской молодежи развивать свои предприятия. Авторы планируют проследить путь трех молодых тренеров и их подопечных, а также открыть удивительный мир сельскохозяйственной отрасли. В частности, режиссер Анастасия Емельянова хочет провести параллели с картиной Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова СТАРОЕ И НОВОЕ – в центре повествования ленты 1929 года оказывалась безлошадная крестьянка, которая, не желая больше мириться с нищетой, организует в деревне молочную артель. Художественным руководителем выступает Дарья Хренова.

Компания «Дарк Сайд Медиа» представила неигровой фильм ДНЕВНИКИ БОРИСА ФИЛИППОВА, который должен дать новую жизнь дневникам советского театрального деятеля и основателя ЦДРИ. Режиссером выступит Кирилл Буланов. По его словам, героями ленты станут студенты театральных вузов – ровесники тех деятелей культуры, кто уходил на Великую Отечественную войну поддерживать дух солдат. Авторы ставят перед собой цель оживить прошлое и соединить поколения.