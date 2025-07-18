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Предварительная касса четверга: «Нейробатя» выступил ниже ожиданий

Автор: Илья Кувшинов

18 июля 2025

Лучшей новинкой оказалась документальная лента «Леша из Лавры. Погребающий странных»

По предварительным данным, главной новинкой стала документальная лента ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ (SMKT). В четверг картина о молодом монахе из Троице-Сергиевой Лавры смогла привлечь в районе 3,4 млн рублей, продемонстрировав высокую наработку на сеанс. Если она сохранится, то проект преподнесет кинотеатрам небольшой сюрприз по итогам уикенда.

Хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (EXP) стартовал с шестого места таблицы лучших релизов четверга. За первый день проката картина пополнила свой счет на 2,5 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 7-8 млн рублей к вечеру воскресенья.

Строчкой ниже оказался еще один фильм ужасов – слэшер ПИЛА Х (KAP), который спустя два года добрался до официального российского кинопроката. Картина с Тобином Беллом привлекла 2,2 млн рублей. Подобный старт должен вылиться в аналогичные 7-8 млн рублей по итогу уикенда.

Комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG) выступила ниже ожиданий и начала свой прокат лишь с девятого места. Отечественная лента с Денисом Власенко заработала 1,9 млн рублей и может положить в свой копилку около 7 млн к концу недели.

Фото: кадр из фильма НЕЙРОБАТЯ

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