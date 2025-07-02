«Иви» планирует выйти на территории Германии, Нидерландов, Бельгии и Кипра

В онлайн-кинотеатре отказались от комментариев

Вслед за Турцией онлайн-кинотеатр «Иви» начал рассматривать другие направления – по информации «Коммерсанта», платформа планирует выход в Германию, Нидерланды, Бельгию и на Кипр.

Помимо этого, утверждается, что компания также ведет переговоры с Индией, Непалом и странами MENA.

«Это часть большого пилотного проекта, который должен быть реализован за восемь месяцев. За две недели с момента запуска лендингов компания в регионах совокупно уже набрала 5 тыс подписчиков», – сообщил изданию один из инсайдеров на медиарынке.

Сейчас платформа работает в ряде стран – в их числе Армения, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «Иви.ру» является кипрская структура Ivi.ru Media Ltd. Собственников последней компания не раскрывает.

Издание подчеркнуло, что в «Иви» отказались от комментариев.