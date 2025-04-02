Онлайн-кинотеатр «Иви» выходит на турецкий рынок видеосервисов

Отмечается, что сейчас на платформе представлены местные драматические сериалы

Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил мобильное приложение для Android и отдельный сайт в Турции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что сейчас на платформе в основном представлены местные драматические сериалы (dizi), также доступен просмотр релизов ТВ-каналов. В их числе — Now, aTV, Star, Sh ow, Kanal D. Как говорится на сайте, получить бесплатный доступ к стримингу можно в течение 90 дней.

Согласно пользовательскому соглашению, правообладателем и администратором ресурса является ООО «Иви». Принимать платежи за подписку уполномочено ООО «Смтер Групп», зарегистрированное в Республике Беларусь.

Издание подчеркнуло, что в «Иви» отказались от комментариев.