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Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июня

Автор: БК

28 мая 2025

«Напарник на выборах», «Туда», «Очи» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в июне – южнокорейская дорама «Напарник на выборах». Проект рассказывает о старшекласснике, который участвует в выборах в школьный совет, чтобы улучшить свой имидж.

Кроме того, зрителей стриминга ждут драмеди ПРО МОЮ МАМУ И ПРО МЕНЯ, триллер КРУШЕНИЕ МИРА, мелодрама ТУДА, семейная лента ОЧИ и многое другое.

С 30 мая:

«Семья по выбору» (дорама, реж. Ким Сын-хо)
Названные братья и сестра воссоединяются после долгой разлуки. Дорама о связи, которая прочнее кровных уз.

С 31 мая:

ПРО МОЮ МАМУ И ПРО МЕНЯ (драмеди, реж. Дмитрий Губарев)
Фильм рассказывает о переходном возрасте школьницы Лены в СССР 1970-х годов, который совпадает с кризисом среднего возраста ее мамы.

С 1 июня:

«Доктор Люсия» (мелодрама, реж. Родриго Видал, Хосе Луис Гарсиа Аграс, Карлос Каррера)
Талантливый врач Люсия Кастильо приходит в сознание после аварии и обнаруживает сверхчувствительность к состоянию людей. Ставить диагнозы это помогает, а вот на саму Люсию новая способность влияет неоднозначно.

С 6 июня:

БАБУШКА НА МИЛЛИОН (драмеди, реж. Пат Буннитипат)
Парня М в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, М решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в четвертой стадии. Парень переезжает к бабуле с твердым намерением стать ее любимым наследником и получить дом.

С 11 июня:

КРУШЕНИЕ МИРА (триллер, реж. Гальдер Гастелу-Уррутия)
Внезапно самые влиятельные и богатые люди мира начинают умирать от неизвестных причин. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора получает долгожданное повышение и становится богатой. Пока состоятельные люди избавляются от дорогих вещей и ценных активов, Лора, прихватив сумку с драгоценностями, бежит из Лондона к семье в Барселону. Но и тут женщина оказывается не в безопасности.

С 19 июня:

«Напарник на выборах» (дорама, реж. Хан Джин-вон)
Решив улучшить свой имидж, примерный старшеклассник Но Сэ-хун участвует в выборах в школьный совет в качестве напарника основного кандидата. Но в процессе парень привлекает все больше внимания и становится лидером предвыборной гонки.

Скоро:

ОЧИ (семейное фэнтези, реж. Исайя Сэксон)
Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

ТУДА (мелодрама, реж. Иван Петухов)
Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1500 километров на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать миллион эмоций на пути друг к другу.

ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ (экшн, реж. Брэд Фурман)
Бокуши строит неприступную крепость, собирает в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать его планы. После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, даже любовь всей его жизни.

Фото: кадр из фильма ТУДА

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