Предпродажи уикенда: «Нейробатя» проиграл «Оленю»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕЙРОБАТЯ (NMG), хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (EXP) и анимационный фильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ (RR).
Комедия НЕЙРОБАТЯ предварительно собрала 118,2 тысячи рублей. Новинка оставила позади аналоги ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 21 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,7 млн), но не дотянулась до майского релиза ОЛЕНЬ (206,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), а также другого проекта с Денисом Власенко СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (194 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ОЛЕНЬ
|206,8
|СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
|194,0
|НЕЙРОБАТЯ
|118,2
|ЮРА ДВОРНИК
|113,4
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|73,8
Предпродажи фильма ужасов ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ составили 107,6 тысячи рублей. Новинка обошла несколько аналогов, включая ленты СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (59,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ (51,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,3 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (39,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,4 млн). В то же время выше новинки расположились хорроры 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,2 млн) и АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (112,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,8 млн),
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|197,5
|АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР
|112,2
|ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ
|107,6
|СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР
|59,2
|ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ
|51,6
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ
|39,9
Мультфильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ предварительно освоил 24,9 тысячи рублей. Новинка уступила мультфильмам БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (90,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но превзошла проект КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (21,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 3,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС
|90,2
|ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
|36,3
|КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ
|24,9
|КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
|21,3
Фото: кадр со съемок фильма НЕЙРОБАТЯ
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16.07.2025 Автор: Никита Никитин