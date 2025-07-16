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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Нейробатя» проиграл «Оленю»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕЙРОБАТЯ (NMG), хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (EXP) и анимационный фильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ (RR). 

Комедия НЕЙРОБАТЯ предварительно собрала 118,2 тысячи рублей. Новинка оставила позади аналоги ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 21 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,7 млн), но не дотянулась до майского релиза ОЛЕНЬ (206,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), а также другого проекта с Денисом Власенко СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (194 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,4 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ОЛЕНЬ 206,8
СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ 194,0
НЕЙРОБАТЯ 118,2
ЮРА ДВОРНИК 113,4
БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8

Предпродажи фильма ужасов ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ составили 107,6 тысячи рублей. Новинка обошла несколько аналогов, включая ленты СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (59,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ (51,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,3 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (39,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,4 млн). В то же время выше новинки расположились хорроры 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,2 млн) и АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (112,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,8 млн),

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5
АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР 112,2
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ 107,6
СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР 59,2
ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ 51,6
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ 39,9

Мультфильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ предварительно освоил 24,9 тысячи рублей. Новинка уступила мультфильмам БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (90,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но превзошла проект КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (21,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 3,3 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС 90,2
ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 36,3
КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ 24,9
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ 21,3

Фото: кадр со съемок фильма НЕЙРОБАТЯ

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16.07.2025 Автор: Никита Никитин

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