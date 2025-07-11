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Владимир Путин подтвердил актуальность квотирования западного кино в российском прокате

Автор: Илья Кувшинов

11 июля 2025

Об этом заявил режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков

Режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал ТАСС, что президент Владимир Путин вновь поддержал идею кинематографиста о квотировании зарубежного кино.

«Я еще раз говорил с президентом, и он еще раз мне подтвердил абсолютную актуальность его резолюции. Не знаю, как чиновники посмеют не исполнить эту резолюцию, объясняя любыми поводами, в основе которых, по моему мнению, лежит простая элементарная коррупция», – заявил он.

По словам режиссера, сейчас его инициатива находится на рассмотрении профильных ведомств, однако Михалков не ответил не ответил на вопрос, сколько времени он намерен ждать ответа чиновников.

«Я не буду его ждать. Не так даже скажу. Я думаю, что президент не будет ждать ответ. Это будет важнее, чем мое не ожидание», – подчеркнул он.

Напомним, что постановщик в марте этого года написал письмо в адрес президента России, в котором он предложил ввести входной взнос в 5 млн рублей «для рассмотрения представляемой картины в России», а 10% сборов от проката зарубежных проектов – направить на финансирование национального кино.

Фото: кадр из передачи «БесогонТВ»

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