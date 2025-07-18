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Сценарист «Основного инстинкта» работает над перезапуском фильма для Amazon

Автор: Илья Кувшинов

18 июля 2025

Сделка со студией оценивается в $4 млн

Amazon MGM Studios приобрела права на пока еще безымянный перезапуск эротического триллера ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ, сценаристом которого выступит автор оригинала Джо Эстерхаз. По информации The Wrap, сделка оценивается в $4 млн.

«Для тех, кто сомневается, что 80-летний старик может написать сексуальный эростический триллер – слухи о моей кинематографической импотенции преувеличены и являются эйджизмом. Я называю своего внутреннего соавтора «извращенным малышом». Он родился 29-летним, и таким же и умрет. Он говорит мне, что все еще «на высоте» и сможет обеспечить зрителям дикий и оргазмический аттракцион. Я очень рад этому факту», – заявил он.

По словам источника, знакомого с проектом, перезапуск Эстерхаза задуман как anti-woke – противопоставляющийся современной повестке.

Главные роли в оригинальной ленте 1992 года исполняли Майкл Дуглас и Шэрон Стоун, и не исключено, что последняя может вернуться к роли автора детективов Кэтрин Трамелл. Amazon отказалась от комментариев.

Фото: кадр из фильма ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

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