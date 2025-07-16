Новый «Мир Юрского периода» стал крупнейшим релизом в Китае после празднования нового года

Лента уже заняла седьмую строчку местного топа самых кассовых фильмов 2025 года

Фантастический боевик МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ покорил китайских зрителей – лента Гарета Эдвардса стала крупнейшим релизом в стране после празднования нового года в феврале.

По данным на 14 июля, проект Universal занял седьмую строчку самых кассовых фильмов 2025 года в Китае, заработав $64,6 млн (463 млн юаней). Картина со Скарлетт Йоханссон лишь ненамного опередила экшн МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА, который сумел привлечь $64,5 млн (462 млн юаней).

Совсем скоро ВОЗРОЖДЕНИЕ преодолеет отметку в 500 млн юаней ($69,8 млн) – стоит отметить, что этот рубеж не покорялся ни местным, ни международным картинам с «новогодней битвы».

Аналитики отмечают, что подобные цифры внушают надежду на будущее Голливуда в Китае, хотя и не в таких масштабах, как в прошлые годы. Напомним, что последним американским фильмом, который смог взять престижный миллиард юаней ($147,7 млн) в Китае был МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО в 2022 году.

Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ