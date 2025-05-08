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Национальная Медиа Группа и Медиакорпорация Китая (CMG) заключили соглашение о сотрудничестве

Автор: БК

8 мая 2025

Подписание состоялось в присутствии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

8 мая в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялось подписание соглашение о сотрудничестве Национальной Медиа Группы (НМГ) и Медиакорпорации Китая (CMG).

Оно предполагает обмен и совместное производство контента, информационно-технологическое взаимодействие, а также обмен профессиональным опытом специалистов с целью развития культурного взаимодействия и укрепления дружбы народов двух стран.

«В соответствии с подписанными сторонами документами о сотрудничестве, CMG и НМГ будут развивать более практическое сотрудничество, создавать больше душевных, близких народу и жизненных произведений, придавая новый блеск всестороннему стратегическому взаимодействию между Китаем и Россией в новую эпоху и внося вклад в построение сообщества единой судьбы человечества», – заявил генеральный директор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн.

Сам Путин заявил на встрече c китайской делегацией о своей уверенности в том, что зрителей «ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России, и в Китае».

Фото: официальный сайт президента России

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