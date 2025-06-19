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Классику китайского кино о боевых искусствах отреставрируют при помощи нейросетей

Автор: Илья Кувшинов

19 июня 2025

На восстановление первых десяти фильмов потратят около 100 млн юаней

Государственное управление по делам кинематографии Китая представило новую инициативу в рамках Шанхайского международного кинофестиваля – оно объявило о реставрации ста культовых фильмов о боевых искусствах при помощи искусственного интеллекта.

Отмечается, что нейросети помогут с цифровым ремастерингом изображения и звука, сохранив при этом эстетику оригинала. Ведомство подчеркнуло, что данная инициатива вызвана желанием сохранить культурное и кинематографическое наследие китайского кино, посвященного кунг-фу.

В числе картин, которые будут отреставрированы – КУЛАК ЯРОСТИ и БОЛЬШОЙ БОСС с Брюсом Ли, ПЬЯНЫЙ МАСТЕР с Джеки Чаном, ОДНАЖДЫ В КИТАЕ с Джетом Ли и многие другие ленты.

Председатель медиакомпании Canxing Media Тянь Мин уточнил, что в первой фазе внимание будет сосредоточено на десяти проектах. Именно на их и выделяется стартовый бюджет в размере 100 млн юаней ($13,9 млн).

Фото: кадр из фильма БОЛЬШОЙ БОСС

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