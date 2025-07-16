Сценарист «Претендентов» и «Квира» может написать следующий фильм бондианы

Окончательное решение будет принято до конца года

Amazon MGM и режиссер Дени Вильнев приступили к поиску сценариста для новой части франшизы о Джеймсе Бонде – по информации World of Reel, одним из претендентов является Джастин Курицкес (ПРЕТЕНДЕНТЫ, КВИР).

Инсайдеры утверждают, что помимо него также рассматриваются еще несколько вариантов, однако группа потенциальных авторов очень небольшая. Ожидается, что решение будет принято до конца года – тем более, что сейчас Вильнев занят на съемках триквела ДЮНЫ.

Напомним, что ранее сценарист последних семи фильмов бондианы Роберт Уэйд подтвердил, что ни он, ни его соавтор Нил Первис не будут работать над рукописью нового проекта.