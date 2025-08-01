Создатель «Острых козырьков» напишет новый фильм бондианы

Режиссером картины выступает Дени Вильнев

Похоже, что Amazon MGM и режиссер Дени Вильнев определились со сценаристом для новой части франшизы о Джеймсе Бонде – по информации Deadline, им станет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Отмечается, что студия рассматривала несколько вариантов, однако Найт считался явным фаворитом. Тем не менее, финальное решение оставалось за Вильневым, который сейчас занят на площадке триквела ДЮНЫ – инсайдеры утверждают, что встреча кинематографистов состоялась на прошлой неделе, и режиссер полностью поддержал кандидатуру Найта.

Также подчеркивается, что в ближайшее время не стоит ждать новостей о том, кто станет новым агентом 007 – кастинг начнется только после окончания работы над рукописью.

Помимо «Острых козырьков», Найт выступал одним из создателей сериала «Табу» с Томом Харди. Также в его сценарной фильмографии – ПОРОК НА ЭКСПОРТ Дэвида Кроненберга, ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ Феде Альвареса, МАРИЯ Пабло Ларраина и СЕДЬМОЙ СЫН Сергея Бодрова-старшего.

Фото: кадр со съемок сериала «Острые козырьки»