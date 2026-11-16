Режиссером грядущего фильма выступает Дени Вильнев

Amazon MGM наконец раскрыла имя нового исполнителя роли Джеймса Бонда – им стал Роберт Паттинсон. Официальный анонс появился в социальных сетях франшизы в понедельник, 16 ноября. По данным инсайдеров, имя актера держали в строжайшем секрете до последнего: всего за день до объявления режиссер Дени Вильнев лично позвонил Паттинсону и сообщил, что роль досталась ему.

Стоит отметить, что актер присоединился к числу претендентов на заключительном этапе кастинга. Воспользовавшись вынужденным перерывом в съемках БЭТМЕНА 2, Паттинсон решил пройти пробы на роль агента 007. Среди других участников финального этапа были Джек Лауден («Медленные лошади»), Джош О’Коннор (ПРЕТЕНДЕНТЫ), Каллум Тернер (ВЕЧНОСТЬ) и Николас Холт (СУПЕРМЕН).

Продюсерами нового фильма о Бонде для Amazon MGM выступают Эми Паскаль и Дэвид Хэйман. Название картины и дата ее выхода пока не объявлены.

Фото: Amazon MGM