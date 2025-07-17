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«Лило и Стич» стал первым голливудским миллиардером 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

17 июля 2025

Рекордсменом по миру остается мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов»

Игровой ремейк мультфильма ЛИЛО И СТИЧ перешагнул важный порог – проект Disney стал первым голливудским фильмом 2025 года, которому удалось заработать миллиард долларов в мировом прокате.

Это уже четвертый «миллиардник» для студии за последние 13 месяцев – в число успешных релизов Disney также попали кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, а также мультфильмы ГОЛОВОЛОМКА 2 и МОАНА 2. Стоит отметить, что ЛИЛО И СТИЧ, как и последний проект, также первоначально разрабатывался, как сериал для стриминга Disney+.

Рекордсменом этого года все еще останется китайский блокбастер НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ – в копилке ленты, на данный момент, находятся $1,889 млрд.

Фото: кадр из фильма ЛИЛО И СТИЧ

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