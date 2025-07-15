Объявлены претенденты на премию «Эмми-2025»

Лидером по количеству упоминаний сериал Apple «Разделение»

Стали известны номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты года. Лидером по количеству упоминаний (27) сериал Apple «Разделение».

Среди других любопытных фактов – 15-летняя звезда «Подросткового возраста» Оуэн Купер стала самым молодым номинантом в категории «Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме». Прошлый рекорд принадлежал Скотту Джейкоби, которому было 16 лет, когда он удостоился упоминания за телефильм ТЕМ САМЫМ ЛЕТОМ 1972 года.

77-я церемония вручения премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе 14 сентября.

Список некоторых номинантов

Лучший драматический сериал

• «Андор»

• «Дипломатка»

• «Одни из нас»

• «Рай»

• «Больница Питт»

• «Разделение»

• «Медленные лошади»

• «Белый лотос»

Лучший актер в драматическом сериале

• Стерлинг К. Браун («Рай»)

• Гэри Олдман («Медленные лошади»)

• Педро Паскаль («Одни из нас»)

• Адам Скотт («Разделение»)

• Ноа Уайли («Больница Питт»)

Лучшая актриса в драматическом сериале

• Кэти Бэйтс («Мэтлок»)

• Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»)

• Бритт Лоуэр («Разделение»)

• Белла Рамзи («Одни из нас»)

• Кери Расселл («Дипломатка»)

Лучший комедийный сериал

• «Начальная школа "Эбботт"»

• «Медведь»

• «Хитрости»

• «Никто этого не хочет»

• «Убийства в одном здании»

• «Терапия»

• «Киностудия»

• «Чем мы заняты в тени»

Лучший актер в комедийном сериале

• Адам Броди («Никто этого не хочет»)

• Сет Роген («Киностудия»)

• Джейсон Сигел («Терапия»)

• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

• Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

• Узо Адуба («Убийство в Белом доме»)

• Кристен Белл («Никто этого не хочет»)

• Квинта Брансон («Начальная школа "Эбботт"»)

• Айо Эдебири («Медведь»)

• Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший мини-сериал

• «Подростковый возраст»

• «Черное зеркало»

• «Умираю, как хочу секса»

• «Монстры: История братьев Менендес»

• «Пингвин»

Лучший актер в мини-сериале/телефильме

• Колин Фаррелл («Пингвин»)

• Стивен Грэм («Подростковый возраст»)

• Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)

• Брайан Тайри Генри («Нарковоры»)

• Купер Кох («Монстры: История братьев Менендес»)

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме

• Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)

• Меган Фэйхи («Сирены»)

• Рашида Джонс («Черное зеркало»)

• Кристин Милиоти («Пингвин»)

• Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из сериала «Разделение»