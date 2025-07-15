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Объявлены претенденты на премию «Эмми-2025»

Автор: Илья Кувшинов

15 июля 2025

Лидером по количеству упоминаний сериал Apple «Разделение»

Стали известны номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты года. Лидером по количеству упоминаний (27) сериал Apple «Разделение». 

Среди других любопытных фактов – 15-летняя звезда «Подросткового возраста» Оуэн Купер стала самым молодым номинантом в категории «Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме». Прошлый рекорд принадлежал Скотту Джейкоби, которому было 16 лет, когда он удостоился упоминания за телефильм ТЕМ САМЫМ ЛЕТОМ 1972 года.

77-я церемония вручения премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе 14 сентября. 

Список некоторых номинантов

Лучший драматический сериал
• «Андор»
• «Дипломатка»
• «Одни из нас»
• «Рай»
• «Больница Питт»
• «Разделение»
• «Медленные лошади»
• «Белый лотос»

Лучший актер в драматическом сериале
• Стерлинг К. Браун («Рай»)
• Гэри Олдман («Медленные лошади»)
• Педро Паскаль («Одни из нас»)
• Адам Скотт («Разделение»)
• Ноа Уайли («Больница Питт»)

Лучшая актриса в драматическом сериале
• Кэти Бэйтс («Мэтлок»)
• Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»)
• Бритт Лоуэр («Разделение»)
• Белла Рамзи («Одни из нас»)
• Кери Расселл («Дипломатка»)

Лучший комедийный сериал
• «Начальная школа "Эбботт"»
• «Медведь»
• «Хитрости»
• «Никто этого не хочет»
• «Убийства в одном здании»
• «Терапия»
• «Киностудия»
• «Чем мы заняты в тени»

Лучший актер в комедийном сериале
• Адам Броди («Никто этого не хочет») 
• Сет Роген («Киностудия»)
• Джейсон Сигел («Терапия»)
• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
• Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в комедийном сериале
• Узо Адуба («Убийство в Белом доме»)
• Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
• Квинта Брансон («Начальная школа "Эбботт"»)
• Айо Эдебири («Медведь»)
• Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший мини-сериал
• «Подростковый возраст»
• «Черное зеркало»
• «Умираю, как хочу секса»
• «Монстры: История братьев Менендес»
• «Пингвин»

Лучший актер в мини-сериале/телефильме
• Колин Фаррелл («Пингвин»)
• Стивен Грэм («Подростковый возраст»)
• Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)
• Брайан Тайри Генри («Нарковоры»)
• Купер Кох («Монстры: История братьев Менендес»)

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме
• Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
• Меган Фэйхи («Сирены»)
• Рашида Джонс («Черное зеркало»)
• Кристин Милиоти («Пингвин»)
• Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из сериала «Разделение»

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