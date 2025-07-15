Объявлены претенденты на премию «Эмми-2025»
Лидером по количеству упоминаний сериал Apple «Разделение»
Стали известны номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты года. Лидером по количеству упоминаний (27) сериал Apple «Разделение».
Среди других любопытных фактов – 15-летняя звезда «Подросткового возраста» Оуэн Купер стала самым молодым номинантом в категории «Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме». Прошлый рекорд принадлежал Скотту Джейкоби, которому было 16 лет, когда он удостоился упоминания за телефильм ТЕМ САМЫМ ЛЕТОМ 1972 года.
77-я церемония вручения премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе 14 сентября.
Список некоторых номинантов
Лучший драматический сериал
• «Андор»
• «Дипломатка»
• «Одни из нас»
• «Рай»
• «Больница Питт»
• «Разделение»
• «Медленные лошади»
• «Белый лотос»
Лучший актер в драматическом сериале
• Стерлинг К. Браун («Рай»)
• Гэри Олдман («Медленные лошади»)
• Педро Паскаль («Одни из нас»)
• Адам Скотт («Разделение»)
• Ноа Уайли («Больница Питт»)
Лучшая актриса в драматическом сериале
• Кэти Бэйтс («Мэтлок»)
• Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»)
• Бритт Лоуэр («Разделение»)
• Белла Рамзи («Одни из нас»)
• Кери Расселл («Дипломатка»)
Лучший комедийный сериал
• «Начальная школа "Эбботт"»
• «Медведь»
• «Хитрости»
• «Никто этого не хочет»
• «Убийства в одном здании»
• «Терапия»
• «Киностудия»
• «Чем мы заняты в тени»
Лучший актер в комедийном сериале
• Адам Броди («Никто этого не хочет»)
• Сет Роген («Киностудия»)
• Джейсон Сигел («Терапия»)
• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
• Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
• Узо Адуба («Убийство в Белом доме»)
• Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
• Квинта Брансон («Начальная школа "Эбботт"»)
• Айо Эдебири («Медведь»)
• Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший мини-сериал
• «Подростковый возраст»
• «Черное зеркало»
• «Умираю, как хочу секса»
• «Монстры: История братьев Менендес»
• «Пингвин»
Лучший актер в мини-сериале/телефильме
• Колин Фаррелл («Пингвин»)
• Стивен Грэм («Подростковый возраст»)
• Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)
• Брайан Тайри Генри («Нарковоры»)
• Купер Кох («Монстры: История братьев Менендес»)
Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме
• Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
• Меган Фэйхи («Сирены»)
• Рашида Джонс («Черное зеркало»)
• Кристин Милиоти («Пингвин»)
• Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр из сериала «Разделение»