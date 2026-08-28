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Кирилл Соколов снимет анимационный байопик об океанологе Славе Курилове

Автор: БК

28 августа 2026

Проект создается при участии компаний Lazy Sunday и The Media Company

Режиссер ПАПА, СДОХНИ! и ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ Кирилл Соколов пополнит свою фильмографию еще одним международным проектом – постановщик готовит анимационную картину ОДИН В ОКЕАНЕ (Alone in the Ocean), посвященную океанологу и опытному ныряльщику Славе Курилову.

13 декабря 1974 года Курилов совершил один из самых экстремальных побегов в истории СССР. Мечтая участвовать в международных экспедициях и не имея возможности выезжать за границу, он прыгнул с борта круизного лайнера в океан, сумел проплыть около 100 км в Тихом океане до острова Сиаргао на юге Филиппинского архипелага и попросил политического убежища. Позже океанолог называл эти дни одними из самых счастливых в своей жизни.

В основу фильма, который создается при участии компаний Lazy Sunday и The Media Company, ляжет одноименная автобиография Курилова, опубликованная уже после его смерти. Художником-постановщиком ОДНОГО В ОКЕАНЕ выступит Роман Соколов, ранее много работавший с Константином Бронзитом, а продюсерами проекта станут Артем Васильев, Роман Борисевич и Дидье Люпфер.

Стоит отметить, что изначально проект разрабатывался как игровая драма, а главную роль в ней должен был исполнить Данила Козловский. В процессе работы создатели решили воспользоваться возможностями современной анимации, чтобы выйти за рамки обычной реконструкции реальных событий.

Фото: кадр со съемок фильма ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ

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