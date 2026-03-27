Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась мелодрама «Твое сердце будет разбито»

Бронза чарта отошла мультфильму «Коты Эрмитажа 2: Тайна Египетского зала»

Согласно предварительным данным, лидерство в прокате в четверг захватила новинка – отечественная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK). Экранизация романа Анны Джейн освоила около 39 млн рублей (85,3 тысячи зрителей), что по итогу уикенда должно дать в районе 150-200 млн рублей.



Бронза чарта досталась мультфильму КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI) с результатом в районе 4,5 млн рублей (14 тысяч зрителей). За четыре дня проката анимационный релиз может положить в свою копилку порядка 40-50 млн рублей.



Американский хоррор ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (EXP) записал на свой счет около 2,6 млн рублей, что позволило ему занять шестую строчку чарта. К вечеру воскресенья в активе новинки может оказаться 12-15 млн рублей.



Ниже ожиданий начала свой прокат фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG). В первый день проката российский релиз сумел заработать примерно 1,9 млн рублей, что по итогу недели должно вылиться в 15-20 млн рублей.



