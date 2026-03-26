«Газпром-Медиа Холдинг» расширяет сотрудничество с Индией

«Газпром-Медиа Холдинг» и индийская компания Eleeanora Images Privet Limited заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор холдинга Александр Жаров и управляющий директор Eleeanora Images Privet Limited, индийский режиссер и продюсер Нила Панда.

Отмечается, что партнеры планируют совместно разрабатывать сценарии и творческую концепцию фильмов, а также объединять усилия в финансировании проектов. В планах – организация съемок в России и Индии с участием творческих и технических специалистов обеих стран, совместная работа над постпродакшном, маркетингом и дистрибуцией в России, Индии и на других рынках.

«Индия – один из самых быстрорастущих медиарынков в мире, и для нас важно выстроить долгосрочные отношения с игроками, которые понимают местную специфику и обладают реальными компетенциями. Уверен, что объединение наших ресурсов и экспертизы позволит создавать проекты, которые найдут своего зрителя и в России, и в Индии», – отметил Жаров.

Напомним, что ранее «Газпром-Медиа Холдинг» подписал соглашения с индийскими медиакомпаниями Only Much Louder и Quantext Media Private Limited, а также с государственным телерадиовещателем Prasar Bharati.

