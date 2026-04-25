top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
Россия и Сербия могут перейти от дистрибуции к копродукции контента

Автор: БК

25 апреля 2026

Дальнейшая проработка проектов ожидается в ближайшие месяцы

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров выступил на XXI заседании Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где инициировал выделение креативных индустрий в отдельное направление двустороннего взаимодействия.

Ключевым предложением стал переход от дистрибуции к регулярному совместному производству фильмов, сериалов и телевизионных проектов. Инициатива получила принципиальную поддержку со стороны сербского правительства. При этом Жаров отметил, что российское кино уже заметно представлено на сербском рынке (более 30 проектов, включая картины ХОЛОП, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и СТРЕЛЬЦОВ), однако дальнейший рост требует именно копродукционного формата.

В качестве практических шагов обозначены запуск совместного производства контента, развитие обменных программ для студентов и специалистов, использование ИИ для адаптации контента, а также расширение дистрибуции на цифровых платформах и в кинотеатрах двух стран. Инициатива была представлена не только профильным министерствам, но и бизнес-сообществу в рамках Российско-сербского делового форума.

Дальнейшая проработка проектов ожидается в ближайшие месяцы – в том числе на Российско-сербском культурном форуме и Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

