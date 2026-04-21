Обзор новинок проката на уикенде 23–26 апреля

Последний полноценный апрельский уикенд начнет подготовку зрителей к празднованию Дня победы в кинотеатрах. Главной новинкой станет военный экшн АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP). История действительно малоизвестного подвига спортсменов-буеристов снята по уже классическому лекалу крупномасштабных военных лент: звездный состав актеров, среди которых – Виктор Добронравов и Тихон Жизневский, крепкий режиссер – Александр Котт, уже работавший с темой ВОВ, современная динамика в экшн-сценах – в том числе благодаря камере Сергея Астахова, и бесхитростная, полная трогательных моментов, история дружбы и любви на фронте. Сочетание этих факторов позволяет прогнозировать стартовые сборы на уровне аналогичных В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (235 млн рублей и 526 тысяч зрителей на старте) и ВОЗДУХ (140 млн рублей и 400 тысяч зрителей за первый уикенд).

Для детской и семейной аудитории готовится к выходу новая комедия производства Кинокомпании братьев Андреасян ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK). В активе ленты довольно известный советский бренд – как книжный, так и кинематографический, способный сформировать доверие, в первую очередь, у взрослых, приведущих своих детей в кино. Впрочем, действие новой ленты разворачивается в утрированном современном мире с гротескными персонажами, которые могут заинтересовать уже самих детей. Учитывая отсутствие свежих детских релизов на дате, можно рассчитывать на цифры, как у ДЕНИСКИНЫХ РАССКАЗОВ (58,2 млн рублей и 159 тысяч зрителей на старте), выходивших ровно год назад, и СОКРОВИЩ ГНОМОВ (80,8 млн рублей и 205 тысяч зрителей после первых выходных).

Еще одним претендентом на внимание семейной публики, правда, с детьми постарше, чем в предыдущем случае, станет комедия с романтико-ностальгическим элементом РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG). Уже не раз проверенный дуэт Полины Максимовой и Романа Курцына разыгрывает новую историю в пасторальном антураже. Региональная публика, ценящая добрые уютные комедии – основная аудитория картины. Кроме того, в своем жанре фильм будет единственным представителем практически все майские выходные, что позволяет сформировать кассовые ожидания на уровне НЕПОСЛУШНИКОВ (57,7 млн рублей и 165 тысяч зрителей на старте) и АДАМ И ЕВА (88,3 млн рублей и 248 тысяч зрителей по итогам первого уикенда).

Мужскую аудиторию может заинтересовать триллер КОММЕРСАНТ (NKI) с Александром Петровым. Это довольно жесткая история о выживании неудачливого бизнесмена в Матросской тишине, в основе которой лежит автобиографическая книга Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Петров в главной роли, нетипичной для него и подпитываемой успехом прошлогоднего сериала «Камбэк», добавляет релизу событийности и даже привлекательности для женщин. Однако стоит с осторожностью оценивать кассовый потенциал картины, учитывая, как постер и трейлер могут обмануть зрительские ожидания, предлагая нечто более легкое и авантюрное, чем получит аудитория на самом деле. Ориентирами по сборам служат ПО-МУЖСКИ (14 млн рублей и 39,6 тысяч зрителей на старте) и БУЛЬТЕРЬЕР (9,7 млн рублей и 30,6 тысяч зрителей за стартовые выходные).

В числе перевыпусков на этой неделе – ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА Луиса Бунюэля (ILK), ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК Ларса фон Триера (VRT) и ПЕРСОНА Ингмара Бергмана (INK).

Также в прокат выйдут молодежный триллер ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД (EXP), исторический экшн со звездами «Игры престолов» ПРОКЛЯТЫЙ РЫЦАРЬ (CIPA) и хит проката Казахстана и Киргизии ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (KAP).

Главной новинкой пиратского сегмента станет хоррор МУМИЯ от Blumhouse, однако релиз не должен оказать существенного влияния на официальный прокат. Основное внимание за собой сохранят уже давно работающие картины, ключевой из которых остается фантастика ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА».

21.04.2026 Автор: Вероника Cкурихина