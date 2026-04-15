Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ПЕТРУШКА (NKI), экшн НОРМАЛ (PRD) и хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG).

Среди новинок на данный момент лидирует боевик НОРМАЛ. Проект с Бобом Оденкерком в главной роли предварительно освоил 262,8 тысяч рублей. Новинка уступила другому релизу компании «Парадиз» ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), но в то же время превзошла такие остросюжетные проекты, как ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн) и МИЗАНТРОП (112 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 424,6 НОРМАЛ 262,8 ВАЛЬДО 169,1 РЕЙС НАВЫЛЕТ 117,9 МИЗАНТРОП 112,0

Семейная комедия ПЕТРУШКА предварительно заработала 235 тысяч рублей. Проект «Нашего кино» уступил аналогам МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,4 млн) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (439,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,8 млн), но превзошел картину МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (148,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

( тыс рублей) МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 544,1 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 505,6 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК 439,3 ПЕТРУШКА 235,0 МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ 148,3

Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ предварительно собрал 104,3 тысячи рублей. Новинка уступила проектам ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (236,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн), ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (198,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,7 млн), ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (130,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн), но превзошла ленту ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (70,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН 236,3 ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ 198,7 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 130,4 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ 104,3 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 70,8

Фото: кадр из фильма НОРМАЛ

15.04.2026 Автор: Никита Никитин