Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ПЕТРУШКА (NKI), экшн НОРМАЛ (PRD) и хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG).
Среди новинок на данный момент лидирует боевик НОРМАЛ. Проект с Бобом Оденкерком в главной роли предварительно освоил 262,8 тысяч рублей. Новинка уступила другому релизу компании «Парадиз» ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), но в то же время превзошла такие остросюжетные проекты, как ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн) и МИЗАНТРОП (112 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
|424,6
|НОРМАЛ
|262,8
|ВАЛЬДО
|169,1
|РЕЙС НАВЫЛЕТ
|117,9
|МИЗАНТРОП
|112,0
Семейная комедия ПЕТРУШКА предварительно заработала 235 тысяч рублей. Проект «Нашего кино» уступил аналогам МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,4 млн) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (439,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,8 млн), но превзошел картину МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (148,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|544,1
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|505,6
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|439,3
|ПЕТРУШКА
|235,0
|МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ
|148,3
Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ предварительно собрал 104,3 тысячи рублей. Новинка уступила проектам ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (236,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн), ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (198,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,7 млн), ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (130,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн), но превзошла ленту ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (70,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН
|236,3
|ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
|198,7
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666
|130,4
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ
|104,3
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613
|70,8
Фото: кадр из фильма НОРМАЛ
15.04.2026 Автор: Никита Никитин