Обзор новинок проката на уикенде 16–19 апреля

С ножом и ружьем

Главной новинкой для широкой аудитории станет семейное приключенческое кино ПЕТРУШКА (NKI). Сюжетно игровой проект с Александром Метелкиным и Никитой Кологривым отсылает к легендарному мультфильму РАТАТУЙ, однако играет он на более традиционном для российского зрителя поле – помощником незадачливому шеф-повару становится перчаточная игрушка Петрушка, которая не столько готовит за героя, сколько разбирается с его моральными дилеммами. Озвучил деловитую игрушку Гарик Харламов, который уже запомнился как голос не менее дерзкого Колобка из сказочной вселенной. А популярность кулинарных шоу в стране может сыграть проекту на руку и привлечь в кинозалы тех, кто любит смотреть на экране на красиво приготовленную и поданную еду. Все это позволяет сформировать кассовые ожидания на уровне СОКРОВИЩ ГНОМОВ (80,8 млн рублей и 204 тысячи зрителей на старте) и, в случае активных холдоверов, МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (35,4 млн рублей и 101 тысяча зрителей за первые выходные).

Поклонники зарубежных боевиков могут обратить внимание на фильм НОРМАЛ (PRD) с Бобом Оденкерком в главной роли. По уровню экшна и преображения главного героя лента похожа на проект НИКТО, в котором актер также разрушал свой образ ушлого адвоката из сериала «Лучше звонить Солу». Популярность референсного проекта настраивает на положительный лад в оценке кассового потенциала новинки, а одновременный старт с американским прокатом добавляет уверенности, что поклонники посмотрят фильм, не дожидаясь копии в сети. Ориентирами для прогноза служат ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (30,8 млн рублей и 60 тысяч зрителей на старте) и МИЗАНТРОП (13,9 млн рублей и 37 тысяч зрителей после первого уикенда).

В числе перевыпусков на этой неделе – ОЛДБОЙ Пак Чхан Ука (PNR). Среди авторского кино стоит обратить внимание на французский триллер ГУРУ (WP), затрагивающий популярную тему коучинга, и британскую вдохновляющую драму Я – ЗНАЧИТ ЯСТРЕБ (RUR).

Также в прокат выйдут драма ГОРА ВЛЮБЛЕННЫХ (KNT), фэнтези с элементами комедии ЖЕНИХ С МАРСА (KNFT), семейная комедия с Джеки Чаном ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». ДИКАЯ МИССИЯ (CPF), хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG) и мультфильм ТОЛСТЯК ЮЗИ (TNL).

В пиратском сегменте новинок не ожидается.

Фото: кадр со съемок фильма ПЕТРУШКА

14.04.2026 Автор: Вероника Cкурихина

