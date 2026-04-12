Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 апреля 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

12 апреля 2026

Обновленная дата «Охоты на императора», новинка из программы Берлинале и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» поменяла местами два своих релиза – историческую ленту ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА и мультфильм КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА – теперь они выйдут 10 и 24 сентября соответственно.

Две новинки заявил «Централ Партнершип» – ПОБЕГ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ИЗМЕРЕНИЯ (4 июня) и СТАРЫЙ ОРЕЛ (30 июля).

«НМГ Кинопрокат» сдвинул релиз новой части франшизы ЕЛКИ 13 на неделю раньше, с 17 на 10 декабря. В график релизов также вернулась комедия РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ – теперь она выйдет на экраны 19 ноября.  

«Парадиз» поменял даты выхода у части своих проектов. Комедия ПРИДУРКИ с Дэйвом Франко сдвинулась с 17 июля на 27 августа. Ранее там стоял экшн ФЛОРИСТ с Жаном Рено, который теперь переместился на 6 августа. Историческая драма НОЯБРЬ 63, в свою очередь, ушла с 6 августа на 15 октября, комедийный детектив ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ – с 21 мая на 4 июня, а триллер TURNBUCKLE – с 15 на 22 октября.

«Наше кино» поставило на 4 июня российскую картину КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА. Хоррор уехал с 28 мая на 18 июня.

Capella Film сдвинула релиз французского драмеди МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО с 30 апреля на 28 мая.

Также с 30 апреля ушел слэшер ПИНОККИО: РАСКРЕПОЩЕННЫЙ – его новой датой станет 9 июня.

TenLetters заявил две новинки – КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ (9 июля) и SUNNY DANCER (13 августа). Мультфильм ТЕНЬ переместился с 14 на 21 мая.

World Pictures перенес хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА: МУТАЦИЯ с 30 апреля на 11 июня, а ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ – с 14 мая на 25 июня.

Vereteno выпустит 2 июля фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: МОСТ №13.

Фото: кадр из фильма SUNNY DANCER

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Официальная касса России: крепкие сердца
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год
Подробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 года
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети
Подробнее