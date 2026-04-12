Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 апреля 2026 года

Обновленная дата «Охоты на императора», новинка из программы Берлинале и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» поменяла местами два своих релиза – историческую ленту ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА и мультфильм КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА – теперь они выйдут 10 и 24 сентября соответственно.

Две новинки заявил «Централ Партнершип» – ПОБЕГ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ИЗМЕРЕНИЯ (4 июня) и СТАРЫЙ ОРЕЛ (30 июля).

«НМГ Кинопрокат» сдвинул релиз новой части франшизы ЕЛКИ 13 на неделю раньше, с 17 на 10 декабря. В график релизов также вернулась комедия РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ – теперь она выйдет на экраны 19 ноября.

«Парадиз» поменял даты выхода у части своих проектов. Комедия ПРИДУРКИ с Дэйвом Франко сдвинулась с 17 июля на 27 августа. Ранее там стоял экшн ФЛОРИСТ с Жаном Рено, который теперь переместился на 6 августа. Историческая драма НОЯБРЬ 63, в свою очередь, ушла с 6 августа на 15 октября, комедийный детектив ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ – с 21 мая на 4 июня, а триллер TURNBUCKLE – с 15 на 22 октября.

«Наше кино» поставило на 4 июня российскую картину КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА. Хоррор уехал с 28 мая на 18 июня.

Capella Film сдвинула релиз французского драмеди МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО с 30 апреля на 28 мая.

Также с 30 апреля ушел слэшер ПИНОККИО: РАСКРЕПОЩЕННЫЙ – его новой датой станет 9 июня.

TenLetters заявил две новинки – КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ (9 июля) и SUNNY DANCER (13 августа). Мультфильм ТЕНЬ переместился с 14 на 21 мая.

World Pictures перенес хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА: МУТАЦИЯ с 30 апреля на 11 июня, а ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ – с 14 мая на 25 июня.

Vereteno выпустит 2 июля фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: МОСТ №13.

