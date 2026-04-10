Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке

Прием заявок откроется 13 апреля

Фонд кино объявил отбор на поддержку производства национальных фильмов.

– Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии принимаются с 13 апреля до 19:00 (мск) до 13 мая (включительно);

– Заявки от иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства с 13 апреля до 19:00 (мск) 20 мая (включительно).

Отдельный отбор пройдет для художественных и анимационных национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке – заявки на участие в нем принимаются с 13 апреля до 19:00 (мск) 27 мая (включительно).

Ведомство напоминает, что с 2026 года прием заявок на участие в отборах проходит на электронной платформе. Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанных сроков, в отборе не участвуют.

