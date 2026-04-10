top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке

Автор: БК

10 апреля 2026

Прием заявок откроется 13 апреля

Фонд кино объявил отбор на поддержку производства национальных фильмов.

– Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии принимаются с 13 апреля до 19:00 (мск) до 13 мая (включительно);
– Заявки от иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства с 13 апреля до 19:00 (мск) 20 мая (включительно).

Отдельный отбор пройдет для художественных и анимационных национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке – заявки на участие в нем принимаются с 13 апреля до 19:00 (мск) 27 мая (включительно).

Ведомство напоминает, что с 2026 года прием заявок на участие в отборах проходит на электронной платформе. Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанных сроков, в отборе не участвуют.

Фото: Фонд кино

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
Официальная касса России: крепкие сердца
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»
Подробнее
Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 года
Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Фестиваль российского кино состоится в Сингапуре
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее
Фонд кино объявляет прием заявок на создание кинозалов в малых городах и на модификацию существующих
Подробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в России
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее