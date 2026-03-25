Фонд кино объявляет прием заявок на создание кинозалов в малых городах и на модификацию существующих

Автор: БК

25 марта 2026

Принять участие в отборе можно с 26 марта по 27 апреля

Фонд кино в ближайшее время проведет сразу два отбора.

Организации кинопоказа, претендующие на субсидию из федерального бюджета в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек, могут подать заявку на онлайн-площадке с 26 марта до 19:00 (мск) 27 апреля включительно.

Кинопоказчики, которые претендуют на субсидию для модификации оборудования в ранее поддержанных Фондом кино кинозалах в населенных пунктах с численностью до 500 тысяч человек, также могут подать заявку на онлайн-площадке с 26 марта до 19:00 (мск) 27 апреля включительно.

Напомним, что заявки, поступившие в Фонд кино позже указанных сроков, в отборе не участвуют.

Фото: Фонд кино

