Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии

На рассмотрении Государственной Думы в третьем чтении находятся очередные поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

В частности, речь идет о законопроекте, предусматривающем полное государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детской аудитории. Напомним, соответствующие поправки были приняты в первом чтении в январе и в настоящее время проходят стадию второго чтения.

Кроме того, предлагается уточнить один из пунктов статьи 6, касающийся стопроцентной государственной поддержки «художественных и культурно значимых» фильмов: теперь такие проекты должны соответствовать приоритетным темам, утверждаемым Министерством культуры.

Сама возможность полного госфинансирования для «иных» фильмов была добавлена в закон поправками от апреля 2022 года.

