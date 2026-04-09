  • Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии

Автор: Илья Кувшинов

9 апреля 2026

В частности, речи идет о полном госфинансировании анимации

На рассмотрении Государственной Думы в третьем чтении находятся очередные поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

В частности, речь идет о законопроекте, предусматривающем полное государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детской аудитории. Напомним, соответствующие поправки были приняты в первом чтении в январе и в настоящее время проходят стадию второго чтения.

Кроме того, предлагается уточнить один из пунктов статьи 6, касающийся стопроцентной государственной поддержки «художественных и культурно значимых» фильмов: теперь такие проекты должны соответствовать приоритетным темам, утверждаемым Министерством культуры.

Сама возможность полного госфинансирования для «иных» фильмов была добавлена в закон поправками от апреля 2022 года.

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Королек моей любви» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Mubi выпустит в американский прокат «Минотавра» Андрея Звягинцева
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов
Подробнее
Официальная касса России: крепкие сердца
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»
Подробнее
Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 года
Подробнее

Новости по теме

В Госдуме предложили запретить прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о России
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Минкультуры будет определять приоритетные направления поддержки отечественного кино
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госфинансировании национальных мультфильмов
Подробнее
Комитет Госдумы одобрил законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмов
Подробнее