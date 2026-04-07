Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год

6 апреля в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова состоялась XII Национальная анимационная премии «Икар».

Обладателем награды в категории «Полный метр» стал мультфильм НА ВЫБРОС Константина Бронзита. Лучшим короткометражным фильмом был признан «Алешенька» Дмитрия Геллера.

Полный список лауреатов

• Короткий метр – «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер

• Полный метр – НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит

• Эпизод – «Дело об эмпатии» (сериал «Приключения Пети и Волка»), реж. Джангир Сулейманов

• Стартап – «Очень неудобный крокодил», реж. Ася Филиппова

• Лучший режиссер – Константин Бронзит («Три сестры»)

• Лучший сценарист – Владимир Геллер («Алешенька»)

• Лучший художник – Анастасия Жакулина («Неясыть»)

• Лучший композитор – Марина Ланда, Сергей Васильев (НА ВЫБРОС)

• Лучший актер – Георгий Штиль (НА ВЫБРОС)

• Лучший аниматор – Денис Афанасьев («Сын»)

• Лучший звукорежиссер – Артем Фадеев («12 дня»)

• Лучший персонаж – Алешенька («Алешенька»)

• Лучший концепт-арт – Ася Филиппова («Очень неудобный крокодил»)

• Дело – «Поток силы», реж. Леонид Шмельков

• Премия имени Анатолия Прохорова за дебют – «12 дня», реж. Полина Бовкун

• Продюсер – Альбина Мухаметзянова

• Мастер – Наталия Абрамова

Фото: кадр из фильма «Алешенька»