Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год
Лучшим короткометражным фильмом был признан «Алешенька» Дмитрия Геллера
6 апреля в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова состоялась XII Национальная анимационная премии «Икар».
Обладателем награды в категории «Полный метр» стал мультфильм НА ВЫБРОС Константина Бронзита. Лучшим короткометражным фильмом был признан «Алешенька» Дмитрия Геллера.
Полный список лауреатов
• Короткий метр – «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер
• Полный метр – НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит
• Эпизод – «Дело об эмпатии» (сериал «Приключения Пети и Волка»), реж. Джангир Сулейманов
• Стартап – «Очень неудобный крокодил», реж. Ася Филиппова
• Лучший режиссер – Константин Бронзит («Три сестры»)
• Лучший сценарист – Владимир Геллер («Алешенька»)
• Лучший художник – Анастасия Жакулина («Неясыть»)
• Лучший композитор – Марина Ланда, Сергей Васильев (НА ВЫБРОС)
• Лучший актер – Георгий Штиль (НА ВЫБРОС)
• Лучший аниматор – Денис Афанасьев («Сын»)
• Лучший звукорежиссер – Артем Фадеев («12 дня»)
• Лучший персонаж – Алешенька («Алешенька»)
• Лучший концепт-арт – Ася Филиппова («Очень неудобный крокодил»)
• Дело – «Поток силы», реж. Леонид Шмельков
• Премия имени Анатолия Прохорова за дебют – «12 дня», реж. Полина Бовкун
• Продюсер – Альбина Мухаметзянова
• Мастер – Наталия Абрамова
Фото: кадр из фильма «Алешенька»