Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2024 год

Награда за лучший полнометражный мультфильм досталась картине «Лунтик. Возвращение домой»

3 апреля в московском Театре на Трубной состоялась XI Национальная анимационная премии «Икар».

Обладателем награды в категории «Полный метр» стал мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ Константина Бронзита. Лучшим короткометражным фильмом был признан «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова.

Организаторы отмечают, что всего на соискание премии было подано рекордное количество заявок – 180.

Полный список лауреатов

• Короткий метр – «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов

• Полный метр – ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, реж. Константин Бронзит

• Эпизод – «Чемпионат по лени» (сериал «Отель у овечек», реж. Дмитрий Высоцкий)

• Дело – «Никогда я не был счастливей», реж. Алексей и Мария Ермолаевы

• Стартап – «Держи краба» (серия «Граммофон»), реж. Алексей Алексеев

• Лучший режиссер – Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»)

• Лучший сценарист – Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»)

• Лучший актер – Виктор Сухоруков («Булгаковъ»)

• Лучший персонаж – Крот («Крот», художник Алексей Сухов)

• Лучший художник – Артем Кочетков («Руслан и Людмила»)

• Лучший продюсер – Валентина Хижнякова

• Лучший звукорежиссер – Игорь Яковель («Михалыч»)

• Лучший аниматор – Елена Волк, Татьяна Стрекалова, Евгений Ткач («Беглецы»)

• Лучший концепт-арт – Екатерина Захмылова («Чемпионы»)

• Мастер – Игорь Скидан-Босин

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ