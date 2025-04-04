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Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2024 год

Автор: БК

4 апреля 2025

Награда за лучший полнометражный мультфильм досталась картине «Лунтик. Возвращение домой»

3 апреля в московском Театре на Трубной состоялась XI Национальная анимационная премии «Икар».

Обладателем награды в категории «Полный метр» стал мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ Константина Бронзита. Лучшим короткометражным фильмом был признан «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова.

Организаторы отмечают, что всего на соискание премии было подано рекордное количество заявок – 180.

Полный список лауреатов
• Короткий метр – «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов
• Полный метр – ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, реж. Константин Бронзит
• Эпизод – «Чемпионат по лени» (сериал «Отель у овечек», реж. Дмитрий Высоцкий)
• Дело – «Никогда я не был счастливей», реж. Алексей и Мария Ермолаевы
• Стартап – «Держи краба» (серия «Граммофон»), реж. Алексей Алексеев
• Лучший режиссер – Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»)
• Лучший сценарист – Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»)
• Лучший актер – Виктор Сухоруков («Булгаковъ»)
• Лучший персонаж – Крот («Крот», художник Алексей Сухов)
• Лучший художник – Артем Кочетков («Руслан и Людмила»)
• Лучший продюсер – Валентина Хижнякова
• Лучший звукорежиссер – Игорь Яковель («Михалыч»)
• Лучший аниматор – Елена Волк, Татьяна Стрекалова, Евгений Ткач («Беглецы»)
• Лучший концепт-арт – Екатерина Захмылова («Чемпионы»)
• Мастер – Игорь Скидан-Босин

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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