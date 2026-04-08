Официальная касса России: крепкие сердца

Экранизация книги Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО на второй неделе проката заработала 214 млн рублей и показала прирост сборов на 7,2%, заняв по этому показателю четвертое место в рейтинге фильмов, стартовавших с суммы не меньше 150 млн. При этом тройку лидеров составили сказки, что также выделяет новинку из общего ряда. Суммарная касса достигла 530 млн рублей за 1,111 млн проданных билетов, превысив показатели недавних «сарафанных» хитов ГОРНИЧНАЯ (325 млн рублей и 515 тысяч зрителей) и ДРАКУЛА (251 млн рублей и 476 тысяч зрителей) за аналогичный период. Еще одним рекордом стала средняя посещаемость, которая также выросла, с 20 до 24 человек. Это самый высокий показатель в топ-10.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, за минувшие выходные составила 150 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых остается фантастический блокбастер ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката выросла на 2,2%.

Школьные каникулы удержали в тройке лидеров сиквел ДОМОВЕНКА КУЗИ, который потерял в третий уикенд 18,4% сборов, увеличив свою выручку до 723 млн рублей. Посмотреть городское фэнтези в кинотеатрах пришли 1,916 млн зрителей. Оба показателя практически повторяют график оригинальной ленты, которая выходила в декабре 2024 года – 737 млн рублей и 1,993 млн зрителей за то же время.

Пародийная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ заработала за стартовые выходные 93,5 млн рублей и 109 млн за первые пять дней проката, так как официально стартовала 1 апреля. Оценить работу дуэта Михаила Галустяна и Демиса Карибидиса пришли 225 тысяч человек. Это сопоставимо с цифрами прошлогодней комедии ВАСИЛИЙ (101 млн рублей и 229 тысяч зрителей), также выстроенной на конфликте двух братьев и снятой в копродукции с зарубежным продакшном, но заметно превышает показатели предыдущего релиза режиссера Марюса Вайсберга УВОЛИТЬ ЖОРУ (61,9 млн рублей и 125 тысяч зрителей).

Продюсер проекта Лика Бланк в интервью БК Медиа отметила, что у фильма есть потенциал для роста сборов и хорошего «сарафана», подчеркнув беспрецедентность релиза в плане постановки эстимейтов: «Это тот самый случай, когда очень сложно найти референс, потому что картина абсолютно уникальна. Да, это сказка, но это оригинальная сказка, созданная на основе новой выдуманной истории. Достаточно непросто сказать, с чем сравнивать проект – с комедиями или со сказками».

Еще один сиквел, но анимационный, КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА также показал небольшое падение сборов, благодаря школьным каникулам. Снижение составило 20,2%, а в денежном выражении мультфильм заработал еще 32 млн рублей. Всего в копилке проекта дистрибьютора «Наше кино» 96,1 млн, число зрителей достигло 274 тысяч. Это выше тоталов прошлогодних анимационных лент МАРАКУДА (71,9 млн рублей и 207 тысяч зрителей) и ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (66 млн рублей и 241 тысяча зрителей). Однако новые приключения существенно уступают графику первой части (200 млн рублей и 847 тысяч зрителей после двух уикендов), выходившей в близкие даты в 2023 году.

Черная комедия НАСЛЕДНИК увеличила свою кассу до 323 млн рублей, а посещаемость составила 515 тысяч зрителей. Это чуть лучше динамики МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО (312 млн рублей и 491 тысяча зрителей после пяти уикендов).

Продолжение фэнтези ДЕТИ ЛЕСА начало работу с седьмой строчки с суммы в 16 млн рублей. Это на 30,1% больше стартовых сборов первой экранизации из цикла подростковых романов Кати Брандис (12,3 млн рублей). Разница в числе зрителей составила 6 тысяч человек: 39 тысяч у новинки против 33 тысяч у релиза 2025 года.

На минувшем уикенде новый рекорд поставила СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, ставшая самой посещаемой картиной производства Кинокомпании братьев Андреасян, – 5,002 млн билетов за восемь уикендов. Предыдущий лучший результат принадлежал ПРОСТОКВАШИНО (4,954 млн). По финансовому показателю экранизация одноименного произведения Пушкина занимает шестнадцатое место в списке самых кассовых российских фильмов – 2,093 млрд рублей.

Еще один долгожитель топ-10, военная драма МАЛЫШ, после шести уикендов показывает сборы в 219 млн рублей, все больше отрываясь от тотала своего главного аналога ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (131 млн рублей). Разрыв по количеству проданных билетов составил 19,7%: 516 тысяч у МАЛЫША против 431 тысяч у ПОЗЫВНОГО.

Хоррор ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА увеличил кассу до 35,9 млн рублей за 75 тысяч проданных билетов. Фильм стал вторым по успешности релизом «Экспоненты Фильм» в этом году. На первом месте – «новогодний» СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (39,9 млн рублей по итогам двух уикендов и 45,7 млн рублей по итогу проката).

Также в прокат вышли фильм ужасов ХИЩНИК. СПУСК В ПРЕИСПОДНЮЮ (11-е место, 10,9 млн рублей и 22,8 тысячи зрителей), анимация КРАСНАЯ МАСКА. НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУПЕРГЕРОЯ (13-е место, 7,6 млн рублей и 20,1 тысяча зрителей), фестивальная драма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (14-е место, 5,6 млн рублей и 9,9 тысяч зрителей), исторический экшн ТАМЕРЛАН (15-е место, 4,4 млн рублей и 9 тысяч зрителей) и аниме О МОЕМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ В СЛИЗЬ: СЛЕЗЫ СИНЕГО МОРЯ (17-е место, 3,5 млн рублей и 7 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 764 млн рублей, с учетом стран СНГ – 827 млн рублей. Это на 5,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 10,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокат вышел БАТЯ 2. ДЕД.

08.04.2026 Автор: Вероника Cкурихина