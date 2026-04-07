Лика Бланк: «Ситуация с кинопрокатом в России сложная, но это не значит, что не надо экспериментировать»

Продюсер картины «Королек моей любви» рассказала БК, каким получилось российско-индийское сотрудничество, а также поделилась своими мыслями о ситуации в прокате

Лучшей новинкой уикенда стала снятая в эстетике болливудского кинокомедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ с Демисом Карибидисом и Михаилом Галустяном в ролях разлученных в детстве братьев. Фильм, придуманный в России, был полностью снят в разных локациях Индии, а режиссером выступил Марюс Вайсберг. Бюджет производства проекта телеканала ТНТ и «МайВэйСтудии» составил 608 млн рублей, 150 млн выделил Фонд кино на безвозвратной основе. Продюсер картины Лика Бланк рассказала БК, почему это кино нельзя было снимать в декорациях, каким получилось российско-индийское сотрудничество, а также поделилась своими мыслями о будущем маркетинга кино и о ситуации в прокате.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ? Какой релиз вы вместе с прокатчиком считали референсом по кассе?

КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ уверенно занимает место в тройке лидеров. Хотелось бы больше, и мы верим, что у фильма есть такой потенциал. Наверное, это тот самый случай, когда очень сложно найти референс, потому что картина абсолютно уникальна. Да, это сказка, но это оригинальная сказка, созданная на основе новой выдуманной истории. Достаточно непросто сказать, с чем сравнивать проект – с комедиями или со сказками. Так что референсов тут не было и быть не могло. Сегодня среди достаточно однообразного, в хорошем смысле этого слова, количества игровых фильмов мы все равно видим, что в основном зрительского успеха добиваются либо сказки, либо бренды. А у нас получилось кое-что новое – и с точки зрения визуальной, и с точки зрения содержания. Это масштабное музыкальное, комедийное кино с большим количеством танцев, трюков, снятое в реальных индийских локациях.

Как вы выбирали дату выхода? Почему решили выпустить фильм 1 апреля?

Дату выхода мы выбрали, прислушавшись к мнению и экспертизе прокатчика «Централ Партнершип», самого сильного и квалифицированного дистрибьютора на рынке. По их опыту, 1 апреля всегда было достаточно успешной датой, потому что это как будто реальное начало весны и День юмора, а кино у нас с юмором и про юмор.

Действительно ли это российско-индийский проект? Как появилась идея его создания? Как удалось найти партнеров в Индии? Что было первично – желание создать копродукционный проект с Индией или сама идея ленты?

Изначально появилась идея сценария. Он родился в семье канала ТНТ и «Газпром-Медиа». И дальше, когда мы начали думать о том, как и где это реализовывать, мы поняли, что такое кино не хочется создавать полностью в декорациях, и начали смотреть в сторону Индии. Была проведена большая сложная подготовка, мы долго выбирали подрядчика и коллег, с которыми будем работать – в кино это очень важно. И да, действительно это русское кино, полностью снятое в Индии. Так что это российско-индийский проект, над которым работала международная команда.

Как в целом вы оцениваете опыт сотрудничества с Индией? Насколько легко было снимать картину там?

Абсолютно точно опыт интересный и уникальный. Не зря есть три самых старых школы кино – Голливуд, Болливуд и советская школа. Все мы говорим на одном языке – на языке любви к кино. И с точки зрения контента, понимания того, что мы делаем, мы были на одной стороне. С точки зрения того, насколько это было просто – нет, это было очень тяжело. По моему опыту, съемки в Индии – наверное, один из самых сложных моих международных проектов, а география работы у меня обширная: и Африка, и страны Латинской Америки, и Китай… Если вы собираетесь снимать масштабное кино в Индии, нужно быть к этому очень хорошо подготовленным – и с точки зрения препродакшна, и психологически.

Какое влияние оказывает на картину опыт съемок на натуре, а не в павильоне, по вашему мнению?

Ради съемок на натуре, в реальных локациях, ради этого воздуха и света мы отправились в Индию. Для большого кино это действительно очень важно. Когда ты попадаешь в настоящие исторические объекты (а в Индии это возможно), выдуманная вселенная начинает жить абсолютно реально. Никакие, даже самые лучшие декорации не могут заменить реальные локации.

Какие ресурсы были задействованы в маркетинге – со стороны «Газпром-Медиа Холдинга» и внешние? Что вы считаете самым удачным в рекламе проекта?

Мне хочется отдельно обратить внимание, что сейчас без маркетинга и продвижения ни один фильм в России не может стать успешным. И тут вопрос не в том, чтобы потратить много денег на рекламу, а в креативном, творческом подходе. С точки зрения комплексного подхода самые сильные в продвижении кино сейчас – это команды «Газпром-Медиа» и ТНТ, а также всех каналов холдинга. Они предлагают абсолютно нестандартные и креативные решения, у них нет никакого «коробочного» подхода. Под каждый проект, под каждый кейс, под каждую аудиторию разрабатывается отдельная стратегия продвижения, и коммуникация на разных платформах происходит на том языке, который понятен аудитории. Всем этим руководит Тина Канделаки, она сама генерит идеи и постоянно включена в процесс. За индивидуальным креативным подходом, мне кажется, и есть будущее.

Влияло ли на задействованные мощности то, что Rutube и Premier занимались в то же время продвижением других проектов?

Rutube, Premier и ТНТ – крупнейшие медиаплощадки в стране. Очевидно, что они продвигают несколько фильмов одновременно, у них есть такая емкость и такой ресурс. Это нормальная, здоровая конкуренция. Самое важное, к каждому тайтлу на каждой площадке применяется точечный подход и точный таргет на ту аудиторию, в которую они бьют.

В чем заключалось партнерство с «Кинопоиском»?

«Кинопоиск» – самая крупная медиавитрина в России. С ним было заключено партнерство как по дистрибуции фильма, так и по продвижению и маркетинговым активностям. На всех своих ресурсах он всячески поддерживает премьеру и прокат релиза.

Использовался ли искусственный интеллект при создании картины и при работе над постером? Как зрители реагируют на подобные промоматериалы?

С учетом сроков какие-то процессы были оптимизированы с помощью искусственного интеллекта, однако это абсолютно незначительные объемы. Не более одного процента картины было создано или усовершенствовано с ИИ. Его использование в кино пока требует огромного количества сил, времени и затрат на доработку, поэтому на данный момент выгоднее делать все классическим способом. ИИ не является стопроцентным помощником, но позволяет оптимизировать ряд задач в рамках создания CG. Что касается постера, то он съемочный, просто стилизован под болливудскую сказку. Реакция хорошая: яркий, классный макет, который выделяется на фоне других. Понятно, что это сказка, понятно, что снимаются Карибидис и Галустян, что будет весело, ярко, динамично. Плохого фидбэка на макет не получали.

Что вы думаете по поводу реакции зрителей на фильм? Удастся ли ему приблизиться к сборам в 300 миллионов рублей или превысить эту отметку?

Время и деньги на поход в кино сейчас важны, поэтому мы рассчитываем на позитивный «сарафан». Конечно, мы рассчитываем на хорошие сборы, очень ждем и верим в нашего зрителя, которому сейчас непросто экономически, как мы видим. Тем не менее надеемся, что он придет и поддержит нас в кино.

Что в целом вы думаете о прокатном потенциале комедий сегодня? Ждать ли зрителям волны пародийных проектов?

Давайте будем честны: с кинопрокатом у нас все сложнее и сложнее – и с комедиями, и с любым другим жанром, если это не сказочное кино, на которое приходит вся семья. Всем другим жанрам тяжело. Но это не значит, что нужно останавливаться, не экспериментировать и не пробовать разные жанры. Мне кажется, какое-то время все будут экранизировать сказки, делать ремейки и ребуты, но однажды мы все равно столкнемся с тем, что нужны новые истории, новые вселенные, новые герои.

