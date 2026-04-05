Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года

«Грязные деньги» от Гая Ричи, новая часть «Трех богатырей», «Золушка» и другие новинки

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил дату выхода нового фильма Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ. Картина, главные роли в которой исполнили Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк, появится на экранах с 21 мая.

Также дату 21 мая застолбили за собой проекты еще двух компаний – французская мелодрама ЛЮБОВЬ С ТОГО СВЕТА и российская драма ПОКА НЕБО СМОТРИТ от режиссера Романа Михайлова.

«НМГ Кинопрокат» заявил три отечественный новинки – ОТЕЦ (7 мая), МАЛЫШ КАРАТИСТ (25 июня) и РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ (19 ноября). Новая часть франшизы ЕЛКИ 13 переместилась на неделю позже, с 10 на 17 декабря.

Yellow, Black and White анонсировала запуск новой сказки ЗОЛУШКА. Выход картины запланирован на 10 февраля 2028 года, дистрибьютор ленты пока неизвестен.

«Вольга» поставила новую часть «богатырской саги» – мультфильм ТРИ БОГАТЫРИ И ГУСИ-ЛЕБЕДИ – на 24 декабря.

World Pictures заявил сразу восемь зарубежных новинок на этот год: СМЕРТЕЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ (18 июня), ДОЛИНА УЛЫБОК (2 июля), ЛЕГЕНДА НАВСЕГДА (9 июля), ЕШЬ, МОЛИСЬ, ХУДЕЙ (30 июля), КРИПИПАСТА: ДИТЯ ТЬМЫ (10 сентября), WINTHROP (24 сентября), ЗАКЛЯТЬЕ: НОВАЯ СУЩНОСТЬ (1 октября) и ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (15 октября). Хоррор ЛАБИРИНТ ЧУДОВИЩ переехал со 2 апреля на 6 августа, а комедия КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ – с 9 апреля на 7 мая. Помимо этого, фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. УДУШЬЕ переместился с 16 апреля на 27 августа, ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ТАРО – с 15 мая на 13 августа, THE CURSED LAND – с 16 мая на 29 октября, АСТРАЛ. ВЛАСТЬ ТЬМЫ – с 28 мая на 16 июля.

Capella Film поставила на 2 июля хоррор РЕЙС 298. Ранее эту дату занимала лента ОНИ ПРИХОДЯТ НОЧЬЮ, которая временно выбыла из прокатного графика.

«Парадиз» перенес релиз экшн-драмы ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА с Расселом Кроу и Итаном Хоуком с 9 июля на 1 октября.

«Иноекино» заявило два новых аниме – ЛАБИРИНТ (30 апреля) и ЧАО (28 мая). Помимо этого, компания покажет на больших экранах МЕМЕНТО Кристофера Нолана (2 июля) и фантастический триллер ДОННИ ДАРКО (1 октября).

«Экспонента Фильм» сдвинула комедийный триллер ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ на неделю позже. Теперь он дебютирует 14 мая, а не 7-го.

Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ