Весенние попаданцы: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

С 31 марта по 2 апреля в Москве в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошли мероприятия очередного Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». Игроки отрасли съехались в столицу, чтобы оценить кинотеатральный репертуар ближайших месяцев и обсудить насущные проблемы индустрии. По традиции, БК Медиа просуммировал ключевые тенденции, отражением которых стал профессиональный слет.

БЫТЬ НА СВЯЗИ

Уже в четвертый раз МКиФ «Российский кинобизнес» проходил в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Как известно, площадка остается для форума якорной, в том числе потому, что команда киноцентра способна проводить мероприятия на необходимом для форума высоком уровне. В то же время сохранялся немалый риск, что в период проведения «Российского кинобизнеса» в Москве продолжатся блокировки мобильной и интернет-связи. К счастью, на территории «Синема Парк Мосфильм» на протяжении всех трех дней участники форума и представители прессы могли пользоваться качественным вайфай-соединением. За это организаторам и команде киноцентра хочется выразить отдельную благодарность.

Генеральный директор и креативный продюсер МКиФ «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева осталась довольна посещаемостью прошедшего мероприятия: «Мы отмечаем высокий интерес и потребность со стороны ядра аудитории – дистрибьюторов и представителей кинотеатров. Сложилась сильная деловая программа, которая имеет практическое значение для профессионалов нашего сегмента. На текущем форуме, как и в прошлые годы, более активно выступили интеграторы, поставщики услуг и оборудования. По цифрам мы остались в рамках прошедших Кинорынков. Более 2000 человек посетили кинофорум за три дня, включая однодневные аккредитации, гостей и СМИ. Представителей кинотеатров набралось 407 человек из 321 организации, среди которых были владельцы, управляющие, специалисты по букингу, маркетингу, кейтерингу и небольшая часть технических специалистов».

ТАСУЯ ХОРРОРЫ

За три дня презентации своих проектов провели пятнадцать дистрибьюторов. С киносетями встретились компании «Атмосфера Кино», «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Наше кино», «Кинологистика», «Про:взгляд», «Парадиз», «Капелла Фильм», «Уорлд Пикчерз», «Парадиз», «Иноекино», A-One, К24, КИНО.АРТ.ПРО и «Экспонента Фильм».

С одной стороны, в форуме приняло участие на два дистрибьютора больше, чем было на декабрьском ивенте. В то же время мероприятия компаний «Атмосфера Кино», «Про:взгляд» и «Экспонента Фильм» состояли из представления одного конкретного проекта. В каком-то смысле монопрезентации отдельных фильмов становятся новым трендом. Можно вспомнить, что на декабрьском форуме похожую презентацию провела компания Ray of Sun Pictures, представившая кинотеатрам будущий региональный хит РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. В этот раз «Атмосфера Кино» показала масштабную военную драму ЛИТВЯК, на которую надеются привлечь широкую аудиторию в майские праздники. А компании «Про:взгляд» и «Экспонента Фильм» сделали ставки на хорроры ПОЛУТОН (30 апреля) и ОБСЕССИЯ (21 мая) соответственно. В обоих случаях прокатчики опираются на сложившиеся заокеанские кейсы, где фильмы стали событиями в своем жанре, и планируют использовать креативный и вирусный маркетинг головных студий.

Если посмотреть на этот жанровый тренд шире, можно предположить, что на кинорынок надвигается новая волна событийных хорроров, которые обещают вернуть в залы молодежную аудиторию. Прорывным для независимых фильмов ужасов, напомним, стал 2024 год, когда СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, СУБСТАНЦИЯ, УЖАСАЮЩИЙ 3 и ЕРЕТИК один за другим установили ряд рекордов для нашего рынка. В прошлом году данная волна немного откатилась назад. Претендующие на событийность ОБЕЗЬЯНА и ОДНО ЦЕЛОЕ в сравнении с предшественниками выступили заметно скромнее, хотя в то же время необычный японский проект ВЫХОД 8, сумевший помимо поклонников хорроров привлечь ценителей триллеров и видеоигр, преподнес заметный кассовый сюрприз.

Если вышеописанные ставки прокатчиков сыграют, хорроры, судя по всему, после прошлогодней паузы возьмут реванш. Тем более в представленных пакетах было заявлено очень много пугающих картин со всего света. Наиболее перспективным набор ужасов выглядит у компании «Вольга», в котором есть как новая часть легендарной франшизы ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО, так и проекты нового поколения, такие как ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (от компании А24) и ПСИХОПАТКА. С понятными оговорками упомянем в этом ряду мистическое фэнтези ПРИЗРАК ОПЕРЫ. По аналогии с ДРАКУЛОЙ новинка будет опираться на готико-романтический бренд, чтобы привлечь молодежную аудиторию.

Широкий диапазон хорроров можно встретить и в пакете «Уорлд Пикчерз». Например, компания готовится выпустить как новый бескомпромиссный индонезийский фильм ужасов Джоко Анвара ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ (14 мая), так и эстетский арт-хоррор из Италии ДОЛИНА УЛЫБОК (2 июля). Свой арт-хоррор есть и в пакете компании «Капелла Фильм». В картине ХОКУМ от студии Neon, которая выйдет в кинотеатрах 7 мая, главную роль исполнил Адам Скотт. Также много фильмов ужасов наблюдается у компании «Кинологистика», из которых можно выделить мокьюментари-проект ОНО. ДОМ ЗЛА, заявленный на 30 апреля.

Если возвращаться к общим трендам, то по итогам трех дней оформилось ощущение, что плотность программы весеннего форума уступила прежним выпускам. Кинотеатры явно не отказались бы посмотреть презентацию еще одного крупного прокатчика, будь то «Атмосфера Кино» или «Каро Премьер». Не станем забывать, что после пропуска в декабре в обойму кинофорума в качестве активных участников вернулись компании «Вольга» и «Наше кино». И да, команда Вадима Иванова организовала полноценный скрининг военной драмы ЛИТВЯК. Но все же «передозировки» деловой информацией и контентом в этот раз не случилось, тем более что далеко не все представители кинотеатров смогли посетить День ЦПШ, который по традиции стыковался по датам с МКиФ «Российский кинобизнес», но прошел в этот раз не после форума, а накануне, 30 марта.

В итоге численный перевес в составе участников наблюдался со стороны не лидеров капсоревнования, а небольших дистрибьюторов, часть которых полноценно участвовала в форуме впервые. Это были компании A-One, K24 и КИНО.АРТ.ПРО. Любопытно, что одна из основных ставок этих прокатчиков – перевыпуски классических фильмов. Например, уже 28 мая КИНО.АРТ.ПРО выпустит в официальный российский прокат УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ – четырехчасовую авторскую версию фильма Квентина Тарантино в 4K-реставрации, во время показов которой предполагается 15-минутный антракт.

Окончательно оценивая контентное предложение дистрибьюторов, совокупно представленного на МКиФ «Российский кинобизнес» и Дне ЦПШ, вынужденно вернемся к мысли, детально озвученной на страницах БК по итогам прошлогоднего СПбМКФ: российские продюсеры по-прежнему осторожничают и продолжают производить сказки и семейные фильмы по уже разработанным шаблонам, с опорой на советские бренды и давно актуальные медийные имена вроде Романа Курцына и Никиты Кологривого. В сложившихся непростых экономических условиях глупо обвинять отечественных производителей в том, что они не готовы рисковать и экспериментировать с формой и содержанием своих картин. Но как долго еще сохранится интерес семейной аудитории к выходящим друг за другом концептуально родственным проектам, остается вопросом открытым. Впрочем, если судить по сборам как новогоднего марафона, так и первых месяцев 2026-го, пока создателям удается предлагать продукт, который способен находить искренний отклик не только у семейного зрителя.

ДЕЛОВОЙ СРЕЗ

Что касается деловой программы МКиФ «Российский кинобизнес», то она получилась крайне разнообразной и затронула все вопросы, наиболее волнующие сегодня профессионалов отрасли. Например, главную кулуарную тему «Российского кинобизнеса» – введение квот на зарубежное кино – обсудил на деловой сессии Ассоциации владельцев кинотеатров председатель АВК Алексей Воронков. По его словам, концепция квотирования иностранного кино в разных вариантах обсуждается уже больше года. Первый уровень потенциальных ограничений – так называемый входной платеж в предположительном размере 5 млн рублей, которые дистрибьютор должен будет заплатить за саму возможность выпустить в отечественный прокат зарубежный фильм. Очевидно, что при внедрении подобной опции на рынок сможет попасть очень небольшое количество по-настоящему перспективных релизов. Второй уровень возможных ограничений – обсуждаемое изъятие процента с кассовых сборов зарубежных релизов на поддержку российского кино. Как отметил Воронков, справедливой данная инициатива выглядит только в случае, если в систему будут включены не только кинотеатры, но также стриминги и телеканалы. Детальный разбор окончательного варианта закона будет сделан на летнем слете владельцев кинотеатров «АВКшоу 2026».

Также на деловой сессии АВК среди прочего затронули тему репертуара на предстоящие лето и «новогоднюю битву». По словам Воронкова, от того, как отрасль отработает проектами ХОЛОП 3 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, во многом зависит, будут ли продюсеры и дальше ставить на лето крупные картины. Чтобы не потерять эту стратегическую возможность, спикер призвал показчиков уже сейчас начать подключать все возможные ресурсы, чтобы летние релизы смогли заработать по 2 млрд рублей каждый.

Не менее насущный для демонстраторов вопрос – как выживать в условиях неуклонного старения цифрового парка и постоянного роста эксплуатационных рисков – обсудили на сессии «Сделаем кинопоказ снова великим». Любопытно, что впервые за семь лет в московском профессиональном слете принял участие генеральный директор АО «Невафильм» и руководитель Школы инженеров кино и телевидения Олег Березин. По его словам, действующая модель коллективного просмотра на данный момент полностью выдохлась. Новый этап в развитии кинопоказа наступит, как это бывало и раньше, в случае нового концептуального прорыва. Но каким именно будет этот новый для зрителя «прорывной опыт», эксперт ответить затруднился.

Началась и закончилась же деловая программа форума обсуждением современного киномаркетинга. Открылся «Российский кинобизнес» деловой сессией «Как соцсети продвигают кино», на которой эксперты подискутировали, как сегодня поменялась сама система продвижения фильмов в цифровой среде. Подводя итоги декабрьского слета, мы отмечали, как много среди приглашенных на форум стало авторов телеграм-каналов и прочих инфлюенсеров. На этот раз некоторые из них уже были прямыми участниками деловой программы. Это стало отражением тенденции, согласно которой промоактивность уходит из зоны контролируемого маркетинга на территорию эмоциональных лидеров мнений, работающих по своим правилам. В связи с этим перед продюсерами и прокатчиками встает новая задача: приходится целиться в зону действия блогеров, чтобы продвигаемый контент находил органический отклик у аудитории.

В последний день форума прошла конферен-цсессия «Кино. Управление контентом и практика большого маркетинга», где также обсудили особенности продвижения релизов в текущих условиях. Среди прочих в рамках данной сессии выступил директор Корейского культурного центра Посольства Республики Корея в РФ Пак Чжун-Гон, который сообщил, что между его центром и МКиФ «Российский кинобизнес» в 2026 году были установлены партнерские отношения.

В разговоре с «БК Медиа» Пак Чжун-Гон рассказал, что первым проектом в рамках сотрудничества станет представление корейских фильмов в Москве 8–11 декабря 2026 года с участием российских дистрибьюторов и специалистов. Показ будет включать ленты, ориентированные на международный рынок, и направлен на расширение сотрудничества с нашей киноиндустрией. Также планируется проведение семинара для представителей корейской киноиндустрии, где обсудят текущие тренды, экспортные стратегии и успешные примеры сотрудничества, после чего будут организованы встречи с российскими коллегами для дальнейших переговоров. Кроме того, в рамках форума будет работать информационный стенд, посвященный продвижению корейского кино, что создаст дополнительные возможности для укрепления двустороннего сотрудничества.

Корейское кино традиционно пользуется устойчивым интересом на российском рынке, напомнил Пак Чжун-Гон. Организуемый его культурным центром Всероссийский K-film фестиваль вызывает высокий интерес – большинство показов проходит при целиком заполненных залах. В свою очередь, в таких культурных институциях, как Третьяковская галерея и ГЭС-2, наблюдается растущий спрос на корейское авторское кино. Наряду с произведениями всемирно известных режиссеров Пак Чхан-Ука, Пон Чжун-Хо и Ким Ки-Дука в последние годы широкую популярность приобрели как традиционные хорроры, так и фильмы ужасов новой формации. В результате успешно проводятся различные мероприятия, такие как K-Horror Film Fest. Для сохранения и развития этой тенденции необходима более активная стратегия продвижения, считает Пак Чжун-Гон. Тем более, по его мнению, в настоящее время количество корейских фильмов, представленных на российском рынке, все еще нельзя считать достаточным. В этой связи важно активизировать сотрудничество между корейскими и российскими дистрибьюторами, чтобы обеспечить более широкое присутствие разнообразных фильмов на рынке. Дополнительный эффект может быть достигнут за счет визитов режиссеров и актеров в Россию, а также их прямого общения с местной аудиторией. С целью создать устойчивую основу для распространения корейских фильмов в России и выстроить долгосрочное сотрудничество между киноиндустриями двух стран в 2026 году Корейский культурный центр подал заявку на участие в программе поддержки показов корейского кино за рубежом, реализуемой Корейским советом по кино (KOFIC).

«В прошлом в Южной Корее на экраны выходили такие российские фильмы, как СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, СТИЛЯГИ и АДМИРАЛЪ, которые пользовались большой любовью зрителей. Подобная тенденция сохраняется и по сей день. В качестве примера можно привести популярный в России телесериал «Мажор», который был адаптирован в Корее и привлек значительное внимание аудитории. Все это свидетельствует о том, что российское кино, как классическое, так и современное, во многом созвучно эмоциональному восприятию корейских зрителей, – рассказал Пак Чжун-Гон. – Для того, чтобы российские фильмы были представлены на корейском рынке не только в рамках отдельных тематических недель или специальных показов, но и на постоянной основе в течение всего года, необходимо дальнейшее расширение сотрудничества. В настоящее время корейские культурные учреждения продолжают взаимодействие с ведущими российскими киностудиями и дистрибьюторами, включая «Мосфильм». В частности, Корейское агентство креативного контента, играющее ключевую роль в развитии международного сотрудничества в сфере контента, может стать эффективной платформой для продвижения российских фильмов в Корее и установления связей с местными дистрибьюторами».

Как напомнил Пак Чжун-Гон, в Южной Корее в различных городах регулярно проводятся международные кинофестивали, в том числе в Пусане и Чончжу, фестиваль фантастического кино в Пучхоне и фестиваль документального кино телеканала EBS. Использование этих платформ для регулярного представления российских фильмов может стать эффективным инструментом их продвижения. В конечном счете ключевым фактором является не просто показ фильмов, а активизация всестороннего взаимодействия в киноиндустрии. По мере расширения сотрудничества между кинематографическими сообществами двух стран будет естественным образом расти и взаимный интерес к рынкам друг друга. Для этого крайне важно гармоничное сочетание государственной поддержки и инициатив со стороны частного сектора, основанных на креативном подходе.

Ключевым выводом этих насыщенных трех дней апреля можно считать серию запущенных тенденций и дискуссий, успешность и состоятельность которых индустрия будет резюмировать уже в декабре на МКиФ «Российский кинобизнес 26/27».

17.04.2026 Автор: Никита Никитин