Байопик о Майкле Джексоне выйдет в официальный российский прокат
Автор: Илья Кувшинов
13 апреля 2026
Кинопрокатная компания «Вольга» объявила о том, что официально выпустит в российский прокат музыкальный байопик МАЙКЛ.
Картина от студии Lionsgate появится на экранах с 28 мая.
Главную роль в проекте исполнил племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон. Режиссером картины выступил Антуан Фукуа.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
Самое читаемое
Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 годуПодробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторовПодробнее
Официальная касса России: крепкие сердцаПодробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чартПодробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваляПодробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографииПодробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»Подробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах РоссииПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреляПодробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем ВостокеПодробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублейПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреляПодробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллектаПодробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чартПодробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сетиПодробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 годПодробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 годПодробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вот это драма!»Подробнее
Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантовПодробнее