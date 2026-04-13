Nickelodeon стала жертвой хакеров

В сеть утекла черновая версия мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»

Студия Nickelodeon Movies столкнулась с крупной атакой хакеров – в сеть утекла черновая версия мультфильма ЛЕГЕНДА ОБ ААНГЕ: ПОСЛЕДНИЙ МАГ ВОЗДУХА, релиз которого должен был состояться на стриминговом сервисе Paramount+ 9 октября.

Сперва в интернете появились несколько фрагментов из грядущего анимационного проекта, которые быстро стали вирусными: пользователи предположили, что это работа нейросети, однако материалы были заблокированы студией, что подтвердило подлинность утечки.

Проект является продолжением мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» и первым релизом Avatar Studios, дочерней компании Nickelodeon Animation Studio.

Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДА ОБ ААНГЕ: ПОСЛЕДНИЙ МАГ ВОЗДУХА